Apple Park'ın Cam Duvarları, Çalışanlar İçin Risk Taşıyor

Apple'ın fütüristik kampüsü, dikkatsiz çalışanların başına bela oldu. Birçok çalışan cam duvarlardan şikayetçi.

Apple'ın yeni kampüsü Apple Park, uzay gemisine benzer tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu kampüs her ne kadar tasarım harikası olarak nitelendirilse de, bazı çalışanlar için problem teşkil eden cam duvarlara sahip. Bloomberg'in raporlarına göre, birçok çalışan istemeden bu duvarlara çarpıyor. Bu durum için geçici çözüm olarak cam duvarlara çeşitli post-it'ler yapıştıran çalışanlar olsa da, ofisin tasarımını bozduğu gerekçesiyle post-it'ler ortadan kaldırıldı.

Apple Park Nedir?

2011 yılında, Steve Jobs'ın vizyonunu hayata geçirmek amacıyla inşasına başlanan Apple Park, anlayacağınız üzere Apple'ın yeni merkez binası. Yenilikçi tasarımı ve verimliliği ile dikkat çeken Apple Park, Nisan 2017'de çalışanların kullanımına açıldı. Kasım ayında da bir ziyaretçi merkezi halka açıldı. Apple Store'lardan bildiğiniz üzere, Apple'ın camlara karşı özel bir ilgisi var. Bu ilginin Apple Park'ta devam ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz.

Apple Park hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu izleyebilirsiniz:

Sizce bu sorunun yaşanmasının sorumlusu kim? Apple Park'ın tasarımcıları mı, yoksa dikkatsiz çalışanlar mı?