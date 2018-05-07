Apple Park Otoparkının Görüntüleri YouTube'a Sızdı

Apple Park, açıldığından bu yana sürekli yeni bir özelliğiyle gündeme geliyor. Apple Park'ın bu kez dikkat çeken özelliği ise otoparkı oldu.

Araçları park ettiğimiz otopark tasarımlarında neredeyse hiçbir zaman yaratıcı yapılar göremiyoruz. Ancak Apple'ın yeni merkezindeki otoparkta aracınızdan hiç inmek istemeyebilirsiniz. Bir Lyft sürücüsü tarafından çekilmiş üç buçuk dakikalık videodaki otopark, tam anlamıyla dillere destan bir şekilde tasarlanmış.

Apple’ın genel merkezinin 2013’te yapıma başlamasından bu yana, dronelarla yapılan çekim videoları ve binaya ait her küçük manzara YouTube alemini doldurdu.

Çoğumuz hiçbir zaman 2.8 milyon metrekarelik Apple Park'ın içine ayak basamayacak ama DurangoLyft tarafından çekilen ve ilk kez The Apple Post tarafından yayınlanan otopark, bize araç sürücülerinin gözünden bir bakış sunuyor. Gerçekten göz kamaştırıcı.