Apple, Patlayan Kulaklıklar İçin Korsan Üreticileri Suçladı!

Geçtiğimiz aylarda Avustralya’da bir uçak seyati sırasında müzik dinleyen yolcunun kulaklıkları kulağındayken infilak etmiş, yolcu yüzünden ve elinden yaralanmıştı. Olayın ardından mağdur kadın Apple’dan şikayetçi olmuş ve tazminat talebinde bulunmuştu.

Apple, söz konusu patlayan kulaklıklarla ilgili verdği cevapla tam hayal kırıklığı yarattı. Konuyla ilgili konuşan bir Apple yetkilisi, patlamanın korsan batarya üreticilerinden kaynaklandığını söyledi.

Elektronik cihaz bataryaları orijinal olsalar bile zorlandıklarında patlama riski taşıyabilirler. Geçtiğimiz yıl Samsung’un Note 7'nin patlaması gibi yaşadığı krizler her elektronik cihaz için mümkün olabilir ve bazen firmalar, ürünleri piyasaya sürmeden önceki test aşamalarında eksiklikleri gözden kaçırabilirler.

Apple'ın cevabından sonra bizler gibi hayal kırıklığına uğrayan yolcu, firmayı, ürünlerinin ambalajında kullanılan bataryalara dair bilgi vermemekle suçluyor. Söz konusu ürünlerin Avustralya’dan alındığını belirten mağdur, tazminat talebini yineleyeceğini belirtiyor. Ancak Apple’ın bu konuya çok sıcak bakmadığı ortada.