Irkçılığa karşı tek bilek olmaya başlayan teknoloji firmalarına Apple da katıldı. Irkçılığı pohpohlayan ürünler satan 3 web sayfası, Apple Pay ödemesine kapatıldı.

BuzzFeed News tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, beyazın üstünlüğü ve Nazi temalı ürünler satan 3 web sitesinin ödeme sistemini iptal etti. Geçtiğimiz hafta sonu Charlottesville Virginia’da meydana gelen ve bir kişinin öldüğü şiddetli ırkçı saldırılarının ardından alınan bu kararda, Nazi logolarıyla “White Pride” tişörtleri ve aksesuarları satan üç web sayfasının Apple Pay ödeme sistemi kaldırıldı.

“AmericanVikings.com, VinlandClothing.com ve Behold Barbarity isimli 3 web sayfasına ödeme yapma işlemlerini durduran firma, bu sayfaların Apple’ın “kabul edilebilir kullanım yönergelerini” ihlal ettiğini belirtti.

Apple Pay ödemesi alamayacak sitelerde ırk, yaş, cinsiyet, etnik, din veya cinsel yönelime dayalı nefret, şiddet veya hoşgörüsüzlüğü teşvik edecek özellikler bulunuyor. Apple Pay, diğer web ödemeleri ve kredi kartlarına kıyasla küçük bir adım gibi gözükmesine rağmen, şirketin bu adımı diğer firmaları da harekete geçirebilir ve bu tarz ürünlerin alımı, -en azından internet üzerinden- engellenebilir.

Zaten Amerika’da yaşanan olayların ardından Paypal, Stripe, GoDaddy, Squarespace, Facebook, Twitter, GoFundMe, Airbnb, MailChimb, Uber ve Wordpress gibi platformlar ırkçılığa karşı tavır alacaklarını ve bu olayların engellenmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirttiler. Özellikle Paypal’ın bu durumda büyük bir önemi olacak.