Apple Pencil'ı Diğer iOS Cihazlarında Nasıl Kullanırız?

Apple Pencil'ı destekleyen bir cihazınız yoksa canınız biraz sıkılıyor olabilir. Fakat eski cihazlarınızda Apple Pencil'ı kullanabilmek için de artık çok basit bir hile var.

Apple Pencil, iPad Pro için özel olarak geliştirildi ve kullanıcıların yaratıcılık seviyelerini en üst seviyeye çıkarmalarına olanak veren bir yapıya sahip. Özellikle uyguladığınız güce göre çizgilerin ince, kalın, koyu ve açık olması gerektiğini algılar. Bu da sizin gerçek bir kalemle yapabileceğiniz doğallık etkisini arttırır. Apple Pencil, iPad Pro (10.5 inç), iPad Pro (12.9 inç 2. nesil), iPad Pro (12.9 inç 1. nesil) ve iPad Pro (9.7 inç) ile uyumlu. Bu nedenle eğer iPhone veya eski bir iPad'e sahipseniz Apple Pencil’ı kullanamayacağınız için biraz canınız sıkılabilir.

Eğer Apple Pencil’ın herhangi bir iOS cihazla çalışmasına izin verecek bir yol bulduysanız iPhone'unuzda taslak oluşturabilir, not alabilir, belgeleri işaretleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Aslında Apple Pencil’ın iOS cihazlarda çalışması için bulunan yol hem çok ilginç hem de çok şaşırtıcı. Yapmanız gereken tek şey, Apple Pencil’ın uç kısmı dışarıda kalacak şekilde hafifçe nemli bir peçete ile sarmaktır. Peçetenin nemli olması sanıyorum ki kalemin ekranla gerekli teması sağlamasına yardımcı oluyor.

Yukarıdaki videoda detaylı bir şekilde göreceğiniz üzere ortadan ikiye bölünen peçete Apple Pencil’ın uç kısmı dışarıda kalacak şekilde üzerine sarılır. Daha sonra da bir kaç su damlası ile nemlendirilir. Bu işlemden sonra şaşırtıcı şekilde Apple Pencil aktif şekilde iPhone'da da kullanılabiliyor. Eğer siz de bu üründen faydalanmak istiyorsanız 99$ gibi yüksek bir ücret ödemeniz gerekiyor.