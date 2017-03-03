Apple Pencil İçin Yeni Bir Patent Alındı

Apple Pencil kullanıcıları, kalemi iPad Pro ile kullanırken oldukça fazla zorlanıyorlar. Ancak Apple bu durumun üzerinde çalışıyor.

Apple'ın iPad Pro ve Apple Pencil cihazlarının ikisi de gerçekten pahalı oyuncaklar. Ancak, Apple Pencil'in iPad Pro ile olan muazzam uyumu göz önüne alındığında bu fiyata değer gibi duruyor.

Ancak Apple Pencil için iPad Pro'da uygun bir saklama kısmı yok. Apple Pencil kullanıcıları bu konudan şikayet ederlerken "Patently Apple" sitesi bu konuda yeni bir Apple patentine rastladı. Apple, bu konuda beyin fırtınası yapıyor gibi görünüyor.

Apple Pencil'ı saklamanın yollarından birisi, Smart Cover isimli iPad Pro kılıfını kullanarak düşünüldü. Apple Pencil, bu kılıf vasıtasıyla tablet üzerinde taşınabilecek. Bu durum kulağa klasik gibi gelse de işin içinde Smart Cover olunca iş değişiyor. Patent başvurusunda Apple, bu kapağın yırtılması ve aşınması konusunda kullanmayı düşündüğü materyallerle ilgili planlarını aktarıyor.

Yeni nesil Apple Pencil'a mıknatıs yerleştirileceği ve iPad Pro ile kullanmak üzere tasarlanacağı da söylenenler arasında. Tabii ki bu patentin başvurusunun yapılmış olması bu tür bir ürünün hayata geçeceği anlamını taşımıyor. En kesin bilgiler, Apple'ın Mart içerisinde düzenleneceği söylenen resmi etkinliğinde açığa çıkacaktır.