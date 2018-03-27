Apple ve Logitech ortaklığında üretilen Logitech Crayon tanıtıldı. iPad ile uyumlu olan bu kalem, Apple Pencil'ın yarı fiyatına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Apple'ın eğitim odaklı uygun fiyatlı iPad tanıtmasının ardından, etkinlikte bir sürpriz daha karşımıza çıktı. Apple ve Logitech iş birliğiyle geliştirilen Logitech Crayon, 49 dolarlık fiyatıyla tüm dikkati üzerine topladı. Kalemin yanında bir de klavyeli iPad kılıfı tanıtan Logitech, Apple'ın aksesuarlarına alternatif olarak tercih edilebilir durumda.

Logitech Crayon ve klavyeli kılıf, Apple'ın eğitim odaklı ürün portföyüne özel olarak üretilmiş. Her iki cihaz da bu yazdan itibaren ABD'de satışa sunulacak ve sadece Apple'ın eğitim mağazasından satın alınabilir olacak. Tabii ilerleyen süreçte ülkemizde de satılması olası.

Apple ve Google'ın okullarda yer alma konusunda rekabeti kızışıyor. Google, Chromebook serisine ek olarak, ilk Chrome OS'lu tableti dün tanıtmıştı. Google'ın sınıflarda kurduğu hakimiyetin ardından, bugün ise Apple uygun fiyatlı tabletini tanıttı. Uygun fiyatlı iPad, Apple Pencil desteği sunmasıyla dikkat çekmişken, ardından gelen yarı fiyatlı Logitech Crayon desteği ile öğretmen ve öğrencilerin gönlünde taht kurdu.

Apple'ın eğitim odaklı etkinliğinde tanıtılan yeni iPad ve aksesuarları uygun fiyatlarıyla dikkat çekti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple, yaptığı bu hamlelerle eğitim sektöründe hakimiyeti eline geçirebilir mi?