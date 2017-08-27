Apple Pencil ve ARKit ile Harika Eserler Oluşturabilirsiniz!

Apple Pencil ile ARKit, artırılmış gerçekliği sizlere sunarak heykel dahil birçok eser oluşturmanıza olanak tanıyor.

Şimdiye kadar, Apple'ın ARKit'ini kullanarak etkileyici artırılmış gerçeklik demoları gördük. Ancak bu seferki biraz daha farklı. Apple Pencil ile artırılmış gerçeklikte heykel dahi yapılabiliyor.

Demo, Hindistan merkezli geliştirici Fabin Rasheed tarafından Cuma günü YouTube'a yüklendi. Rasheed, uygulamanın yapabileceği her şey hakkında ayrıntılı bilgi vermese de, Facebook hesabından, uygulamanın neyi amaçladığına dair genel bir fikir veren bir gönderi yayınladı.

Ayrıca videoda neredeyse karşımızda durabilen bir heykel yapılıyor ve istenildiği gibi düzenlenebiliyor. Artırılmış gerçekliğin özellikle Apple Pencil ve ARKit ile gerçekten geliştiğini kabul etmek gerekiyor.

Rasheed, "ARKit'i kullanarak yaptığım son çalışmam" diye yazdı. "Bu uygulama artırılmış gerçekliği kullanarak heykel yapmak ve boyamak için yapıldı."

MakerStudio adı verilen uygulama, Apple Pencil'ın hassasiyetini kullanırken 3D nesneler oluşturup bu nesneleri AR'de (artırılmış gerçeklikte) boyama imkanı sağlıyor. Bu uygulamanın henüz ne zaman kullanıcılara sunulacağı belirsizliğini koruyor ancak iOS 11 ile iPhone 8'in AR (artırılmış gerçeklik) uyumlu olacak olmasından dolayı en kötü ihtimalle iPhone 8'den sonra görebiliriz.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.