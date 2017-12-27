Apple, YEni iPhone’lar İçin Intel ve MediaTek ile Anlaşacak!

Apple ve Qualcomm gibi iki dev şirketin arasında devam eden gergin hukuki süreç, yeni çıkacak iPhone’ların kaderini derinden etkileyecek. iPhone’lar açık ara dünyanın en iyi mobil işlemci birimi üretici Qualcomm’dan tam anlamıyla yoksun kalmak üzereler.

Dünyanın en büyük patent üreticilerinden olan Apple ve Qualcomm arasında başlayan ve iki firmanın da cezalar yediği patent davaları, ortaklığı bozdu. iPhone için anten, parmak izi sensörü gibi çeşitli donanımlar üreten Qualcomm, Apple’ın sırtını dönmesiyle büyük bir gelir kaynağından olacak.

Her iki şirket de ortaya çıkan gerginliği çözmek ve barış yolunda ilerlemek için bir adım atmadılar. Fakat teknoloji devlerinin mesele iş yapmaya gelince yelkenleri suya indirdiği bilinen bir gerçektir. Kısa süre önce Intel ile anlaşan Apple, ihtiyaç duyduğu bütün birimler için Qualcomm dışında çözümler bulabilir.

Fakat asıl tartışılması gereken konu, bu durumun iPhone cihazlarının kalitesini nasıl etkileyeceği. Çünkü bilindiği üzere Intel ya da MediaTek gibi şirketler, işlemci dışındaki modem ve anten gibi teknolojilerde iyi değiller. Gelecek yıl çıkartılması beklenen iPhone modellerinde yer alacak modem donanımı ihtiyacının %50’sini Intel’den almayı bekleyen Apple, başka çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bunun içise ilk kapısı bir başka üretici olan MediaTek olacak.

Yeni iPhone’lar, Qualcomm kadar iyi donanımlar ve özel işler başaramayan firmalara emanet edilirse tüketicileri memnun etmeyebilir. Ayrıca bu tarz anlaşmazlıklar üreticiler için de zorlayıcıdır. Cihazların yeni donanımlarla yeniden dizayn edilmesi, test edilmesi gerekebilir. Diğer taraftan alınan risk artar ve her an çeşitli krizler yaşanabilir.

Apple CEO’su Tim Cook’a göre Qualcomm, Intel ya da MediaTek fark etmiyor. Söz konusu donanımlar, Apple’ın yenilikçi çizgisini etkileyen şeyler değiller. Bu nedenle ilkeli bir tavır aldıklarını belirten Cook, ürünlerinin her zaman aynı çizgide olacağını vurgulayan açıklama yaptı.

Önümüzdeki ya da sonraki yıllarda göreceğimiz iPhone’lar nasıl olurlar bilinmez. Açıkçası Qualcomm’a sırt dönmek büyü risk olsa da Apple bunun altından kalkabilecek bir şirket. Zamanla hep birlikte neler döndüğünü göreceğiz.