Schiller'e Göre Android Face ID Çuvallamaya Mahkum

Schiller'e göre Android'in Face ID özelliğini iPhone X'daki gibi yapabilmesinin hiç bir yolu yok.

Apple, iPhone X’da uygulamaya koyduğu ‘Face ID (yüz tanımlama)’ özelliğiyle birlikte akıllı telefonlarda çıtayı bir kademe daha yükseltmişti. İşte bu sebepledir ki Android üreticileri de Apple’ın bu özelliğiyle rekabet edecek versiyonları piyasaya sunmaya başlayacaklardır. Fakat Apple’ın pazarlama başkanı Phil Schiller’e göre bu özelliğin rekabeti yok. Hollanda’da yayın yapan Bright.nl adlı web sitesine konuyla ilgili olarak yakın bir zamanda konuşma yapan Schiller, özlü ve net bir ifade kullanarak “Tüm girişimler çuvallayacak’ dedi.

1997 yılında Apple’da ikinci kez çalışmaya başlayan Schiller, yüz tanıma özelliğinin Android versiyonlarının, Face ID’nin çalıştığı biçimde çalışmayacağını söylüyor. Aynı zamanda Apple’ın yıllar içerisinde ana ekran tuşuna (home button) yüklediği ‘Touch ID’, Apple Pay ile kimlik doğrulama, Sri’yi aktive etme, açık uygulamalar arasında geçiş ve bu uygulamaları kapatma gibi fonksiyonlara da işaret eden Schiller, Face ID özelliğinin tüm bu fonksiyonların yerine geçmek zorunda kaldığını belirtti. Yüz tanıma sistemi, Apple Pay’de kullanıcının kimliğini doğrulayacak ve cihazın tuş kilidini açarak kullanıcının daha önce iPhone home tuşunun yaptığı her şeyi mimiklerle yapmasını sağlayacak.

Önümüzdeki yıldan itibaren Face ID’nin kendine has versiyonlarını piyasaya sürmeye başlayan Android üreticilerini görmeye başlarız. İşte o zaman Schiller’in bir gözlemci olarak ne denli mahir olduğunu anlama imkanına sahip olacağız. Aslında şu var ki Schiller, dürüst bir değerlendirme yapmak için bir gözlemcide olması gereken önemli bir özelliğe sahip değil gibi görünüyor. O da tarafsızlık olsa gerek.