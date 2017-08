Apple Resmi Instagram Hesabını #ShotoniPhone ile Başlattı

Instagram'da resmi Apple hesabı açıldı. Sayfa üzerinden iPhone ile çekilen fotoğraflar paylaşılacak.

Apple resmi olarak Instagram hesabının başlangıcını verdi. @apple adresinde yer alan sayfada iPhone ile çekilmiş fotoğraflara yer verilecek.

Yeni Instagram hesabının açılışının arkasındaki eforu "Dünyaya iPhone kullanıcılarının lensinden bakmak için" diye nitelendiren teknoloji devi, aslında sayfada sadece fotoğraflar paylaşmıyor. Sayfadaki paylaşımların hepsi fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi ve genellikle çeken kişilerin hislerinin olduğu ses kliplerinden meydana geliyor. Videonun sonunda ise çeken kişinin hesabının adı gösteriliyor.

Tüm Instagram kullanıcılarından destek bekleyen Apple, #ShotoniPhone hashtaginin kullanımını teşvik etmek istiyor. İlk ve tek onaylı Apple hesabı bu olmayan firma; Apple Music, iTunes, Beats 1, iBooks, Carpool Karaoke gibi hesapların sahibi. Garip şekilde Planet of the Apps hesabında bile onaya sahip olan firma şimdiye kadar hiç iPhone fotoğraflarının merkezinde olduğu bir uygulamaya sahip değildi. Daha önce New York City reklam panolarında "Shot on iPhone" söz öbeğiyle reklam kampanyası da yapan firma, Instagram'a olumlu bir açıyla bakmayan Apple şimdiye kadar onu görmezden gelmişti ancak büyüyen Instagram kullanıcı kitlesi artık sanıyoruz ki vazgeçilmez bir hale geldi.

2012 yılında Apple tanıtım departmanı başkanı Phil Schiller'in Instagram hesabını silmesiyle birlikte iki firmanın arası gerilmişti ancak görünen o ki bu durum Apple'ın aleyhinde devam etmeye başlayınca firma da mecburen iPhone kameralarının ne kadar güzel olduğunu göstermek için Instagram'ı kullanma yoluna başvurdu.

Instagram şuanda dünya çapında aylık 700 milyon aktif kullanıcıya sahip durumda. Bu kadar büyük bir platformda, özellikle çok güzel fotoğraflar çekebilen telefonlarınız varsa, tanıtım yapmazsanız olmaz.