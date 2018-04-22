Teknoloji Devi Apple, Shinjuku içerisinde bulunan Watch mağazasını kapatma kararı aldı. Geçen yılda Londra ve Paris’teki diğer iki mağazasını kapatan Apple’ın verdiği karar aslına bakılırsa çok da şaşırtıcı olmadı.

13 Mayıs’ta Tokyo’da bulunan ve Shinjuku içerisinde yer alan son Apple Watch mağazası kepenk kapatma kararı aldı. 2015 yılında inşa edilen üç mağazadan bir tanesi olan Shinjuku Apple Watch mağazasının kapanışı, Twitter kullanıcısı Shotaro Akiba’nın mağazada çektiği bir fotoğraf sonrası duyuldu.

Geçen yılın sonlarında Londra ve Paris’teki diğer pop-up mağazalarını da kapatan Apple, bu yüzden verdiği kararla çok da şaşırtmadı. Diğer bir yandan, mağazanın kapanması dolayısı ile ürünlerin daha ucuza temin edilebilineceği düşünülüyor. Eğer sizde Japonya’daysanız fiyatlara göz atmak için mağazaya uğrayabilirsiniz.

Bu bağlamda gelen haberlere göre mağaza, Isetan’ın web sitesinde bir süre önce satışını gerçekleştirdiği Apple Watch Edition envanterini 700 dolar gibi bir fiyata satmıştı. Oldukça büyük indirimlerin olduğu bildirilen mağazaya gitme şansınız varsa, farlı bir konsepte sahip olan Apple Store’u görmek içinde son şansınızı değerlendirmiş olursunuz. Ancak sizde bizim gibi gidemiyor ve merak ediyorsanız, yukarıda eklediğimiz videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.