Apple, Samsung'a iPhone 9 Ekranları İçin Sipariş Verdi

Apple, Samsung'dan 360 milyon OLED ekran alacak. iPhone 9'lar için olduğunu düşündüğümüz ekranların boyutları, iPhone kullanıcılarını ikiye bölebilir.

Bu sıralar iPhone 8 ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. The Bell’den bu sabah çıkan rapora göre önümüzdeki yıl gelmesi beklenen iPhone 9 için haberler, şimdiden gelmeye başladı. Apple’ın Samsung’la yaptığı anlaşmaya göre iki ayrı OLED ekran panelinin sipariş edildiğini bildirilen raporda, birisi 5.28 inç diğeri 6.46 inç olacak şekilde iki ekran yer alacak.

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde 4.7 inç ve 5.5 inç ekran kullanıyor. Şirketin bu sene çıkacak yeni telefonlarında üç ayrı model olması bekleniyor. iPhone 7S modelleri 4.7 inç ve 5.5 inç olarak gelecekken, iPhone 8’lerin 5.8 inç OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Rapor doğruysa iPhone 9, 6.46 inç ile phablet boyutuna geçecek. Samsung’un Apple’a yapacağı OLED ekran sevkiyatının her boyut için 180 milyon adet olacağı açıklandı. Anlayacağınız Samsung, Apple’a 360 milyon ekran sevkiyatı yapacak.

Önümüzdeki sene çıkacak iPhone cihazları için söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Rapor iPhone 9 modellerinin tam boyutlarını onaylamasa da Apple’ın mevcut yeni nesil iPhone’lara benzer bir cift cihaz boyutuna dönebileceğini, ancak bunun çok küçük bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Apple’ın bu kadar çok ekran alması, iPhone 9 modeline ne kadar çok güvendiğini gösteriyor. iPhone 9’u merak etmeden önce önümüzde büyük beklentilerle gelen iPhone 8 var. En iyisi bu telefonu beklemek olacaktır.