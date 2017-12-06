Samsung Galaxy S9 Tek, S9+ ise Çift Kamera ile Gelecek!

Yeni ortaya çıkan bir sızıntı Samsung'un Galaxy S9'de tek kamera teknolojisini sürdüreceğini, Galaxy S9+'da ise çift kamera kullanacağını söylüyor.

2017 yılını geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl tanıtılması beklenen tüm amiral gemileri tanıtıldı ve artık gözler 2018 model amiral gemilerine çevrildi. Şu an için tüketicilerde en fazla merak uyandıran amiral gemisi ise Samsung Galaxy S9.

Ortaya çıkan pek çok sızıntı, görsel ve teknik çizim sayesinde Galaxy S9’un tasarımını kısmen de olsa tahmin edebiliyoruz. Fakat son gelen haberler, bazı Samsung hayranlarını pek de mutlu etmeyecek.

Galaxy S9’da bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S8’in infinity display tasarım çizgisinin devam edeceğini biliyoruz. Fakat beklentiler Güney Koreli teknoloji devinin ekran çerçevelerini daha da incelterek ekran-gövde oranını rekor seviyelere çıkarması yönünde.

Asıl önemli değişiklik ise cihazın arka panelinde gerçekleşecek. Son yıllarda kamera, sensörler ve flaş yatay olarak konumlandırılıyordu. Fakat Galaxy S8 ile birlikte parmak izi tarayıcı da cihazın arkasına yerleştirildi ve cihazın boyutu nedeni ile parmak izi tarayıcıya erişim kolay değildi.

Samsung, kullanıcıların parmak izi tarayıcıya daha kolay erişmesi için Galaxy S9 ile birlikte cihazın arka panelinde bulunan modülleri dikey olarak konumlandıracak. Böylece parmak izi tarayıcı cihazın daha da ortasında bulunacak ve kullanıcı kolaylıkla ulaşabilecek.

Yukarıdaki fotoğraf bir Galaxy S9+ tasarımına ait. Tasarım, sızıntılar ile neredeyse birebir uyuşuyor. Düşük bir ihtimal de olsa daha simetrik bir tasarım için flaş ve sensörler parmak izi tarayıcı ile kamera arasına konumlandırılabilir.

Kötü habere gelecek olursak; son gelen sızıntı Galaxy S9+’ta çift kamera bulunacağını, fakat daha küçük ekranlı olan Galaxy S9’da tek kamera olacağını söylüyor. Bu da demek oluyor ki çift kamera istiyorsanız daha büyük ekran ve fiyatı göze alacaksınız.

Elbette ki ne yukarıda gördüğünüz görsel ne de ‘kamera’ sızıntısı resmi bir açıklamaya dayanmıyor. Dolayısı ile tamamen farklı bir sonuç ile karşılaşabiliriz. Yine de Samsung’un tüketicilere tek kameralı bir amiral gemisini daha uygun fiyatlı olarak sunması kulağa çok da mantıksız gelmiyor.