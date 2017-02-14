Apple, Samsung’dan 60 Milyon OLED Ekran Sipariş Etti!

Şimdiye kadar birçok detayı ortaya çıkan iPhone 7S için OLED ekran kullanacağı kesinleşti.

2017 girer girmez en merak edilen telefonlarından biri haine gelen iPhone 8, özellikle Apple’ın 10. yılı olmasıyla “Nasıl olacak?” merakı ayrı bir yer taşıyor. Bu noktada çeşitli söylentiler ve detaylar ortaya çıkmasına rağmen Apple’ın Samsung’dan 60 milyon adet OLED ekran sipariş etmesiyle beraber yeni iPhone’da OLED ekran kullanılacağı kesinleşmiş oldu.

Yukarıdaki haberimizi doğrulayan nitelikteki bu siparişe ve habere göre Apple bu sene normal serisini devam ettirerek iPhone 7S ve iPhone 7S Plus adında klasik iPhone modellerini sunacakken, aynı kaynağa göre iPhone 7S Pro, ancak bize göre iPhone X adında gelecek 10. yıl özel versiyonda ise Samsung’dan sipariş edilen OLED ekranlara yer verilecek.

Tabii bu adedin 60 milyon gibi oldukça yüksek sayı olması “Acaba tüm iPhone modellerinde mi OLED’e geçilecek?” düşüncesini de doğurmuyor değil. Fakat bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Görünüşe göre iPhone 7S ve 7S Plus klasik iPhone anlayışını devam ettirecek, ancak özellikle iPhone X ya da iPhone 7S Pro’nun nasıl olacağı, iris tarayıcı, kablosuz şarj vb yeniliklerin gelip gelmeyeceği konusunu merakla bekliyoruz.