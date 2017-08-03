Apple, Samsung'dan Neden Daha Fazla Para Kazanıyor?

Apple'ın Samsung'dan daha az telefon satmasına rağmen neden çok daha fazla para kazandığını hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere bunun nedenlerini açıkladık.

Samsung ile Apple yıllardan beri fiyat konusunda sürekli kıyaslanmıştır. Genelde hep bir adım daha ön planda olan iPhone'ların fiyatları bu sene de ününü devam mı ettirecek yoksa Samsung’a ters köşe yaparak fiyatları düşürecek mi bilmiyoruz, bunu yakında öğreneceğiz.

Samsung’un sayısız model çıkardığı ve genel olarak çok iyi satış rakamlarına ulaştığı gözlemlendiğinde, piyasa değeri konusunda genellikle Apple’ın gerisinde kalmıştır. Bunun arkasında pek çok sebep var, ancak en yüksek neden Apple’ın marka satması olarak gösterilebilir. Çünkü Apple’da maliyetle satış fiyatı arasındaki fark çok daha geniş tutuluyor. Samsung’da ise bu oran daha düşük kalıyor. Elbette unutmamak gerekiyor ki burada iOS işletim sistemi de devreye giriyor.

Elbette tek faktör bu değil. Samsung’un Apple’a oranla %50 daha fazla telefon satmasına rağmen neden daha az para kazandığı, sattığı telefonların ortalama fiyatı ile de açıklanabilir. Çünkü Samsung telefon satarken her ekonomiye hitap edebilmek için üst düzey olduğu kadar fiyat konusunda cazip telefonlar satıyor. Apple’a baktığımızda ise en düşük telefonunu 400 dolardan satışa sunduğunu görüyoruz. Bu da şirketin ortalama telefon fiyatını inanılmaz oranda yükseltiyor. Samsung 2017’nin ikinci çeyreğinde ortalama telefon fiyatını 235 dolarda tutarken(Galaxy S8 gibi telefonlar oranı artırıyor), Apple’ın sattığı iPhone’ların ortalaması 695 dolardı.

Buradan anlıyoruz ki Apple’ın sıkı takipçileri sürekli yeni modelleri destekledikleri için Apple daha fazla para kazanabiliyor, ancak Samsung’da durum daha farklı. Galaxy S8 piyasaları sallasa dahi Samsung’da J, A gibi fiyat performansa yönelik telefonlar da bulunuyor ve satış rakamlarını bu telefonlar artırıyor. Anlayacağınız Apple az ama öz satmayı tercih ediyor.

iPhone 8 Ne Kadar Olacak?

Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 8’in de önceki iPhone modellerinin ününü devam ettirerek en pahalı telefon olma unvanını almasını bekliyoruz. Samsung’un Galaxy S8 serisi ile 4000-4500 TL’ye taşıdığı telefon fiyatlarını 1200 dolar gibi astronomik bir rakamla 5.500-6.500 TL barajına taşıyabilir. Böyle bir durumun ardından mobil faturaya ek telefon almak yerine güzel temiz bir “Doğan” marka araba alabiliriz.