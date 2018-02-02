Apple Samsung'a iPhone X İçin Ekran Siparişi Vermeyi Kesiyor

Apple, OLED ekran konusunda tek üretici konumunda yer alan Samsung Display’den ekran satın almamak için yeni planlar yaptı.

Apple’ın telefon sektöründeki en büyük rakibi Samsung. Yıllardan beri sürekli kavgalı bir ilişki yürüten iki şirket, son zamanlarda Samsung’un iPhone X’un OLED ekran panellerini üretmesinden dolayı anlaşma içindelerdi. Bu durum Samsung için çok büyük bir avantaj olarak gözükse de Apple, bu konuda ciddi rahatsızlık duyuyordu. Samsung Display tarafından üretilen iPhone X ekranları, Samsung’un 2018 planlamasına göre 22 milyar dolar para kazandıracaktı. Fakat Apple, yapmaya hazırlandığı bir hamle ile bunun önüne geçmek istiyor.

Apple, Samsung’un bu anlaşmada çok karlı olduğunun farkında olduğu için siparişlerini kademeli olarak kesiyor. Bunun için LG Display’in OLED üretimine 2.7 milyar dolarlık bir yatırım yapan Apple, 2018 yılının ikinci yarısından sonra ekran panellerini LG’den temin etmeyi planlıyor.

Bu süreçte Samsung’a sipariş vermeye devam edecek olan Apple, beklenen sipariş adetlerini de düşünmüş durumda. Şu anda OLED ekran konusunda tek tedarikçi konumunda olan Samsung, bu durum karşısında nasıl planlar yapıyor bilinmez, ancak Apple’ın Samsung’un kuyusunu kazmaya çalıştığını söylememiz yanlış olmaz.

Samsung’dan Apple’a Tepki

Rapora göre Samsung Display, iPhone X OLED ekranlarını yapmak için satın aldığı parça miktarını azaltacak. Son tahminlere göre, parça siparişleri 40 milyona inmiş durumda. Bu siparişler 2018’in ilk çeyreğinde 20 milyona inecek ve bu düşüş yılın ikinci yarısına kadar devam edecek. Daha sonrasında bütün üretimi LG’ye kaydıracak Apple, Samsung’la olan ortaklığına son verecek. Apple normalde bu tarz zamanlarda çok daha fazla iPhone üretir ve telefon fiyatlarında düşüşe giderek sürümden kazanma sistemine geçerdi. Bu sene iPhone X’un fiyatlarında pek düşüş görmeyecekmişiz gibi duruyor.

Apple, ayrıca bu yılın ikinci yarısında iPhone X’u durduracağını açıklamıştı. Şirket, LG ile olan ortaklığı sonucunda daha ucuz ekran üretecek ve bunun sonucunda daha ucuz bir iPhone satılacak. Bu yüzden şirketin iPhone X’dan tamamen vazgeçerek yeni bir ortaklıkla yeni telefona geçeceği düşünülüyor.

Peki, sizce bu durum nasıl çözüme kavuşacak? LG Display, tek başına Apple siparişlerinin altından kalkabilecek mi, yoksa Apple pişman olup tekrar Samsung’la anlaşmak zorunda kalacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.