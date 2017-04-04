Apple Muazzam Siparişiyle Samsung'a da Kazandırıyor!

Amerikalı teknoloji devi iPhone 8'in başarısından oldukça emin görünüyor ve kaynaklara göre en büyük rakibi Samsung'dan muazzam bir siparişte bulundu.

Apple'ın bu yılın ilerleyen aylarında gerçekleşecek iPhone 8'in lansmanından önce Samsung'a 70 milyon OLED paneli sipariş ettiği iddia edildi. Muazzam sipariş rakamları, Apple'ın olası yüksek fiyatlara rağmen iPhone 8'in çok satacağına emin olduğuna işaret ediyor.

Bu sayı, Samsung'un bu yıl yaklaşık 70 milyon OLED panelini Apple'a tedarik edeceğini öne süren önceki söylentilerle aynı çizgide. Koreli şirket, bu yıl itibariyle OLED panellerinin tek tedarikçisi olacak ve diğer tedarikçiler ise Apple'ın tedarik zincirine gelecek yıl katılacak.

Elbette 70 milyon OLED panelinden siparişi, Apple'ın 2017 yılı içerisinde 70 milyon iPhone 8 adet satacağı anlamına gelmiyor. Ekran panelleri gelecek sene başında satılan iPhone 8 birimlerinde de kullanılacak.

The Nikkei'ye göre iPhone 8 modelleri su geçirmez bir yapıya ve kablosuz şarj mimarisine sahip olacak. Ancak aynı kaynağa göre şirket, hala bazı ısınma sorunlarının üstesinden gelebilmiş değil.