Apple, Samsung ve LG'ye karşı başlattığı microLED savaşını büyüterek Güney Kore'de 30 farklı microLED patenti başvurusu gerçekleştirdi.

Apple’ın iPhone, iPad, Apple Watch ve gelecekte tanıtılacak Mac modellerinde kullanılacak ekranlar için Kaliforniya’da bir microLED üretim tesisi kurduğunu size aktarmıştık. Fakat Apple, ekran denince akla ilk gelen iki şirket olan LG ve Samsung ile daha büyük bir kavgaya gireceğinin sinyallerini vererek iki şirketin ana vatanı olan Güney Kore’de 30’un üzerinde patent başvurusunda bulundu.

Aslına bakılırsa Apple bu patent başvurularını kendi adına gerçekleştirmedi. Şirket, 2014 yılında satın almış olduğu microLED’ler üzerinde çalışan Güney Koreli LuxVue Technology adlı şirket aracılığı ile patent başvurularını gerçekleştirdi. Kore Fikri Mülkiyet Ofisi’nden Kim Jong-chan, gerçekleştirdiği açıklama ile Apple’ın microLED’ler üzerinde çalışmalar gerçekleştirmesinin doğrudan Samsung ve LG’den kaynaklandığını belirtti.

Peki dünyanın en büyük teknoloji şirketleri neden microLED teknolojisi için birbirleri ile yarışıyorlar? Çünkü microLED, OLED ekranın neredeyse tüm dezavantajlarını bertaraf ediyor; daha parlak ekran, daha canlı renkler, daha az güç tüketimi gibi. Samsung, 146" microLED TV prototipini çoktan sergiledi. Fakat sorun şu ki henüz microLED teknolojisi herhangi bir boyutta ekran üretip akıllı telefon, tablet gibi cihazlara uygulanacak kadar gelişmemiş durumda.

Ayrıca işin farklı bir boyutu daha var; Samsung ve Apple, neredeyse her alanda birbirlerinin en büyük rakipleri. Bununla birlikte Apple’ın en popüler akıllı telefonu iPhone X’un en pahalı parçası olan ekranlarını Samsung üretiyor. Üstelik Samsung, ekranların birim fiyatı için normalin iki katı ücret talep ediyor ve bu durum Apple’ın ürün fiyatını arttırmasına neden oluyor. Artan fiyat, Apple’ın satışlarını, Samsung’un da üretimini azaltıyor ve her iki şirket de zararlı çıkıyor. Apple, kendi ekranlarını üreterek bu bağı koparmak istiyor.