Morgan Stanley bankasının tahminlerine göre, iPhone 8 ile birlikte Apple'ın satışları %20 oranında yükselecek.

Apple, günümüzün en fazla kâra ulaşan akıllı telefon üreticisi olsa da bazı analistler Apple'ın akıllı telefonlarında devrimsel bir yenilik sunmadığı takdirde aynı çizgiyi izlediği sürece başarısının düşeceğini söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ise duyurulacak bir iPhone 8'in Apple'ın satışlarında adeta uçuşa neden olacağını belirtiyor.

Ortaya çıkan ve analistlerin de düşüncelerinde yer verdiği bilgilere göre OLED ekrana, üç boyutlu sensörlere ve geliştirilmiş yapay zeka yazılımıyla birlikte geleceğin telefonu konseptini bize dibine kadar yaşatacak iPhone 8, bu yıl tanıtılacak. Apple'ın iPhone'un 10. yılı şerefine çıkaracağı bu model, ilk iPhone gibi 10 yıl aradan sonra tekrar akıllı telefon dünyasında yeni bir çağ başlatacak.

Buna bağlı olarak da ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, her şeyiyle yeni iPhone 8'in Apple'ın satışlarını ve kârlılığını %20 oranında arttıracağını söylüyor. Daha önce Wall Street Journal gazetesinin analistleri de olası bir iPhone 8'in Apple gelirlerini ortalama %10 arttıracağını söylemişti.