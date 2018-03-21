  • Yemek Sipariş Etmek Gibi Tesla Sipariş Etmek Mümkün Olacak!

Apple Sayesinde Tesla Sipariş Etmek, Yemek Sipariş Etmek Kadar Kolay Olacak!

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Ön sipariş için müşterilerine Apple Pay ile ödeme seçeneği sunmaya hazırlanan Tesla, bu sayede satışların artacağını düşünüyor.

Günümüzün en önemli elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, bugüne kadar Model X, S, ve 3 araçları için müşterilerine PayPal ve kredi kartıyla ön ödeme ile rezervasyon seçeneği sunuyordu. 9To5Mac’in haberine göre Elon Musk’un şirketi, müşterilerine daha kolay ön ödeme imkanı sunmak için Apple Pay’i kullanmayı düşünüyor.
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Apple Pay resmi olarak Tesla ön sipariş seçeneği olarak ilan edildiğinde Apple kullanıcıları iPhone, iPad ya da Mac üzerinden Apple’ın kendi internet tarayıcısı olan Safari’ye girerek 1000 dolar karşılığında Model S, 3 yada X ön siparişi gerçekleştirebilecekler. Ön sipariş bedeli ise 1000 dolar olacak.

Tesla, müşterilerine geniş bir ekosistemin ürünü olan Apple Pay ile ön sipariş seçeneği sunarak satışlarının artmasını bekliyor. Elbette Apple da kendi ödeme yöntemi yaygınlaşacağı için bu anlaşmadan karlı çıkacak. Fakat talebin artması halinde Tesla’nın arzı nasıl sağlayacağı büyük bir soru işareti.
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Tesla, geçtiğimiz hafta Model 3’ün üretim hattında bazı değişiklikler gerçekleştirmek için üretimi bir hafta durdurmuştu. Bu durum zaten gecikmiş olan Model 3 teslimatının en az bir hafta daha gecikeceği anlamına geliyor. Şirketin amacı, bu ay sonuna kadar tüm sorunları çözüp haftalık üretimi 2500 birime çıkarmak.

Etiketler: tesla, Apple Pay
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