Apple, Sayfasındaki Gizlilik Bölümünü Güncelledi

Apple sayfalarında yer alan gizlilik ile ilgili alanı güncelledi. Yeni sayfada kullanıcıların gizliliğinin önemi vurgulanıyor.

"Apple ürünleri sadece harikalar yaratmanız için değil, gizliliğinizi korumak için de tasarlandı." şeklinde dev bir yazıyı sayfasının tepesine yerleştiren Apple, ardından cihazlarında sunduğu özelliklerle devam ediyor.

("Hükümet Apple'dan kendi kullanıcılarını hacklemesini istiyor." Tim Cook)

Apple, sayfasında kullanıcılarının Siri'ye sordukları soruları depolamadıklarını belirtiyor. Bunun yanında Apple's Differential Privacy adındaki teknolojisi ile bir iPhone kullanıcısının bilgileri karıştırılıp anlaşılamaz hale getirilerek Apple sunucularına gönderiliyor. Burada milyonlarca iPhone kullanıcısının verileriyle birleşen bilgiler, sadece genel kullanım alışkanlıkları ile ilgili olarak inceleniyor. Bu inceleme sonucunda en popüler emoji, QuickType için en iyi öneriler veya Safari tarayıcısı için güç kullanımı değerleri ortaya çıkarılıyor.

Sayfada diğer bilgiler arasında uygulama geliştiricilerinin nasıl sıkı kuralları takip etmesi gerektiğine değiniliyor. Kullanıcıların kişisel verilerini nasıl göreceklerini denetleyen Apple, buna uymayan uygulamaları hemen App Store ekosisteminden kaldırıyor.

"Bizler Apple’da, gizliliğin temel insan haklarından biri olduğuna inanıyoruz. Ve gizli tutma hakkına sahip olduğunuz kişisel bilgilerinizin büyük bir bölümü Apple aygıtlarınızda bulunuyor."

Sayfada garip şekilde TouchID'den akıllı telefonlarda yer alan en gelişmiş güvenlik teknolojisi olarak bahsederken FaceID'nin hiç lafı edilmiyor. Sanıyoruz ki iPhone X'in satışa başlamasının ardından tekrar bir düzenleme göreceğiz.