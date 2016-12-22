Apple Sen Hayırdır? Bu Sefer de iPhone 7 Plus’ta Kamera Sorunu Ortaya Çıktı!

Apple’ın iPhone 6S batarya sorunu ve AirPods’un iFixit’e göre dandik olmasının ardından şimdi de iPhone 7 Plus kullanıcıları kamera sorunlarını dile getiriyorlar.

Apple her sene oldukça yoğun ilgi gören cihazlar üretmesine ve her sene olduğu gibi bu yılın da en iyi telefonlarından birini piyasaya sürmesine rağmen birçok noktada başı derde girdi. İlk olarak bir anda Samsung Galaxy Note 7 gibi iPhone 7 patlama vakaları ortaya çıkmasının ardından iPhone 6S’te ise bataryaların ölme durumu baş göstermişti. iPhone 7’de genel bir sorun olmamasına rağmen iPhone 6S modellerinde ücretiz batarya değişimine varacak kadar büyük sorun yaşayan Apple, son olarak da söylenenden geç piyasaya sürdüğü AirPods’un buradan bahsettiğimiz gibi düşük kalite olarak lanse dilmesi de canını sıkmış olmalı.

Ancak iPhone 7, iPhone 6S ve AirPods sorunları yetmezmiş gibi şimdi de birçok iPhone 7 Plus kullanıcısı bu telefonun kamerasından şikayet etmeye başladılar. Tıpkı iPhone 6S’in batarya durumu gibi iPhone 7 Plus’ın kamerasının öldüğünden dem vuran Apple kullanıcıları kısa bir süre içerisinde gerek Apple’ın gerek başka üçüncü parti kamera uygulamarında hiçbir şekilde kameranın açılmadığı, sadece simsiyah bir görüntünün olduğundan bahsediyorlar.

İlk başlarda görüntülerde yeşil ve mor renklerin ortaya çıktığını savunan kullanıcılar, sonrasında ise kameranın komple gittiğini ve çalışmadığından bahsediyorlar. Hatta arada sırada “iPhone’un soğumaya ihtiyacı var” uyarısıyla bir anda kullanılamaz duruma geldiğini de aktaran kullanıcılar, özellikle telefonun o sırada ısınmadığının da altını çiziyorlar.

Bakalım bu ortaya çıkan iPhone 7 Plus sorunları birkaç kişiye özel mi, yoksa Apple’ın iPhone 6S batarya problemi ardından yeni iki göz bebeği telefonunda da kronik sorunlar mı ortaya çıkmış oldu? Hep beraber göreceğiz.