Yayınlanan bir rapora göre Apple, mart ayından beri seri üretimini gerçekleştirdiği 10.5 inçlik iPad Pro modelini haziran ayında tanıtacak.

Apple'ın kalemle kullanılabilecek 13 inçlik dev bir tablet olarak duyurduğu iPad Pro modeli daha sonra küçülerek 9.7 inçlik bir verisyonuyla da karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan son bilgilere göre Apple, her iki ekran boyutunun ortasında yer alacak yeni 10.5 inçlik bir iPad Pro'yu tanıtmanın hazırlığı içerisinde.

İlk olarak 10.5 inçlik iPad Pro ile ilgili söylentiler 2016'nın sonlarına doğru çıkmıştı ancak aradan aylar geçmesine rağmen Apple'dan böyle bir hamle görmemiştik. Şimdi ise Digitimes tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple, mart ayından beri 10.5 inçlik iPad Pro'nun seri üretimine başladı ve bugüne kadar 500.000 adet 10.5 inçlik iPad Pro üretti.

Cihazdan 500.000 adet üretilmesine rağmen henüz yeni 10.5 inçlik iPad Pro'nun duyurusunu gerçekleştirmiş değil. Yine Digitimes, raporunda bu yeni iPad Pro'nun haziran ayında resmi duyurusunun gerçekleştirileceğini söylüyor.

Öte yandan bazı analistler 10.5 inçlik iPad Pro'da radikal donanımsal değişikliklerin olacağını öne sürse de ilk bilgilere göre Apple, 13 inçlik iPad Pro'daki aynı donanımı 10.5 inçlik yeni iPad Pro'da sunuyor yani ekran boyutu dışında iki cihaz arasında pek de fark bulunmuyor.