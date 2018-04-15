Apple, Series 2 Saat Pilleri Ücretsiz Olarak Tamir Edilecek

Ünlü teknoloji şirketi, ürünlerinin yanı sıra bildiğiniz gibi servis ücretleri ile de cep yakıyordu. Ancak gelen yeni bir habere göre, Apple Watch Series 2 ile ilgili yeni bir hizmet politikası yayınladı.

Teknoloji devi Apple, rastlanması çok alışıldık olmayan bir karar ile karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 2 ile ilgili yeni bir hizmet politikası belirleyen firma, şişmiş pilleri ve şişmiş pilden kaynaklanan ekran kalkmalarını ücretsiz tamir etme kararı aldı.

Yeni politikaya göre ücretsiz onarım, 42 mm modelindeki Series 2 saatlerine ve bu saatin tüm modellerine uygulanacak. Bu yeni haber çalışanlara ve mağazalara dağıtılan dâhili bir notta keşfedildi. Apple, pili ücretsiz değiştirmenin yanı sıra pilin şişmesi nedeniyle ekranı çıkan saatleri de herhangi bir fiyatlandırma yapmadan onarabilecek.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta, hizmet için verilen sürenin satın alımdan sonraki 3 yıl içerisinde olmasıdır. Yani eğer saati alalı 3 yıl 1 hafta olduysa bu ne yazık ki sizin için geçerli olmayacak. Firmanın böyle bir politika izlemesinin nedeni olarak, orijinal saatlerde çıkan batarya sorunu olarak gösteriliyor. Muhtemelen hatasının farkında olan Apple, bu şekilde müşterilerinin gönlünü kazanmayı amaçlıyor. Peki sizce bu politika uygun olmuş mu?