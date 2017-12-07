Apple, Sessiz Sedası Pop Up Archive'i Satın Aldı

Apple, sessiz sedasız Pop Up Archive adlı küçük bir podcast başlangıcını satın aldı. Devrin ne zaman yapılacağı bilinmiyor anca satın alınan şirketin sitesi kapandı.

Pop Up Archive esas olarak, ana odak noktası ses dosyalarını organize etmek ve kopyalamaktan ibaret olan çevrimiçi bir arama platformuydu ve AudioSearch.ch adlı ek bir hizmetle tek başına bir podcast arama motorunun görevini yapıyordu. Pop Up Archive hakkında pek bir şey duymadığınız halde, kuruluşun amacı birkaç yıl önce sunulan ve yüklenen podcast'ler için kendi yenilikçi podcast araçlarını oluşturmaktı.

Sanırım Apple'ın şirketi almak için ihtiyacı olan motivasyon kaynağıyda buydu. Apple, podcast işinde en büyük oyunculardan biri olmayı sürdürüyor ve Pop Up Archive'ı satın alarak, hizmetlerini iTunes gibi kendi ürünlerinde veya iPhone'da bulunan Podcast uygulamasıyla bütünleştirecek.

Kasım ayının Sonlarında Kapandı

Öte yandan, şirket, devralma hakkında özel olarak hiçbir şey söylemedi yararlı herhangi bir bilgi vermeyen sadece genel bir açıklama yapmakla yetindi. Apple'ın zaman zaman küçük teknoloji şirketlerini satın aldığının belirtildiği açıklamada "genellikle amacımızı veya planlarımızı tartışmıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Pop Up Archive artık kullanılmıyor. Web sitesine giriş yapan kullanıcılar içeriklere erişemiyor. Şirket operasyonlarını 11/28/17 tarihinde durdurmadan önce Twitter üzerinden kullanıcılara yönelik olarak yaptığı açıklamada ( tam olarak 1 gün önce ) içerikleri en kısa sürede indirmelerini söyledi. Apple'ın bu şirketi daha küçükken satın alması bir anlamda teknoloji dünyasının yeni bir oyuncuya ne kadar karşı olduğunu gösteriyor.