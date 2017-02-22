Apple, Sessiz Sedasız Bir Alan Adına 1.5 Milyon Dolar Ödedi

Apple, popüler servisi iCloud'ın internet alanları hakkındaki çalışmayı 2011 yılında başlattı. Apple, son popüler iCloud isimli internet alanını da son derece "sessizce" ele geçirdi.

Apple piyasadaki en önemli servislerinden biriyle bağlantılı olan son internet hesabını, iCloud.net'i satın aldı. Siteyi elinde bulunduran Asyalılar, internet hesabının ay sonuna kadar kapanacağını ve Apple himayesine geçeceğini duyurdu. Apple konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Şu anda Apple tarafından ele geçirilen icloud.net alanı, şirketin sahibi olmadığı son büyük iCloud tabanlı web adreslerinden biriydi.

Amerikalı şirket 2011 yılında, resmi olarak kendi iCloud depolama hizmetini sunmadan önce iCloud.com'u himayesine geçirmişti. Söz konusu web alanı Xcerion'a aitti. Bilşim devi, söz konusu internet alanı için 5.2 milyon dolar ödeme yaptı.

Dört yıl içinde, sessizce iCloud'la ilişkili isimlerin 170 adeti Apple'a transfer edildi. Örnekler arasında iCloud.us, iCloud.eu ve iCloud.tv'yi sunabiliriz. iCloud.net ise bir çeşit sosyal ağ ve blog platformu konumundaydı. Elbette bu yapı Apple'ın dokunuşundan sonra değişecektir.

2011 yılında gündeme giren iCloud.net'in şimdiye kadar kaç kullanıcısı olduğu belli değil. Siteye girdiğinizde “sosyal ağ” ifadesine vurgu yapılıyor ve şu ifadeler kullanılıyor(du):

"Etkinliklerinizi, resimlerinizi, müziklerinizi, videolarınızı, filmlerinizi paylaşabilir, günlük yazılarınızı yazabilir ve favori gruplara katılabilirsiniz. Servisimize iştirak ederek arkadaşlarınızla etkileşim kurmanız mümkün.”

Ağın arkasındaki geliştirici olan Tong Lei, mevcut diğer internet adreslerini çalıştırmaya devam edecek gibi görünüyor. Tong Lei, bir Bitcoin sitesine ve birkaç irili ufaklı sosyal paylaşım sitesine sahip.

Apple'In iCloud.net'in hakimiyeti için ne kadarlık bir meblağı gözden çıkardığı resmi olarak bilinmese de 'kulağı delikler', bu rakamın 1.5 milyon dolar olduğunu iddia ediyorlar.