Apple Sessiz Sedasız Geliştirdiği Özelliği iOS 11’e Ekledi!

Apple, bu hafta başlarında çeşitli yeni özelliklerin yanı sıra düzeltme ve geliştirmelerle iOS 11 Beta 3 sürümünü yayınladı. WWDC 2017’de adı bile geçmeyen bir özellik, Beta 3 için yayınlanan ek bir güncellemeyle geldi.

Teknoloji devinin mobil işletim sistemi iOS, 11. sürümü ile gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Apple kullanıcılarının yıllardır dört gözle bekledikleri ekran kaydetme özelliği, Beta 3 sürümü için yayınlanan sürpriz bir güncellemeyle geliştirildi.

Yeni özellik, ekran kaydını başlatırken görüntülenen seçenekler arasına eklendi ve “Yayını Başlat” butonuyla kullanıma açıldı. An itibariyle Beta sürümü üzerinde olduğundan tam anlamıyla işlevsel olmayan özellik, ekran kaydını anlık olarak canlı yayınlamak için getirildi. Son kullanıcıya sunulan nihai sürümde iOS kullanıcıları, ekranlarındaki görüntüyü video olarak kaydetmekle kalmayıp canlı olarak yayınlayabilecekler:

Apple'ın Kontrol Merkezi'ndeki bir seçeneği neden canlı akışla desteklemek istediği şu an için net değil. iOS eğitim materyalleri sunmak veya sadece oyunları canlı olarak yayınlamak amaçlarıyla yapılmış olabilir. Nitekim özellik, hem iPhone hem de iPad’ler üzerinden kullanılabilir olacak.

Bu adım için Apple'ın canlı yayın platformu Twitch’e bir rakip geliştirdiğini söylemek elbette zor. Özellik, şu an için sadece iOS kullanıcıları arasında canlı yayın akışını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Bakalım Apple ilerleyen süreçte söz konusu canlı ekran yayınlama özelliğini sosyal medya entegrasyonuyla zenginleştirecek mi.