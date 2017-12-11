Apple, Shazam'ı Satın Aldığını Doğruladı

Cuma günü öğleden sonra ortaya iddialar doğru çıktı ve Apple, Shazamı satın aldığını doğruladı.

2009 yılında piyasaya sürülen ve arşivinde 11 milyon şarkı bulunan Shazam uygulaması, halihazırda App Store’un ve Play Store'un en popüler uygulamarı arasında yer alıyor. Uygulama geçtiğimiz yıl 1 milyar kullanıcı tarafından indirilerek 50 milyon dolar gelir elde etmişti. Cuma günü, TechCrunch tarafından Apple'ın 400 milyon dolar civarında bir bedel ödeyerek Shazam’ı satın aldığı öne sürülmüştü.

Konu hakkında CNBC'ye bir açıklamada bulunan Apple , "App Store'un başlangıcından bu yana Shazam sürekli olarak iOS için en popüler uygulamalar arasında yer aldı Shazam ve yetenekli ekibinin Apple'a katılacağı için çok heyecanlıyız Shazam’ı Apple Müzik bünyesine dahil ederek, kullanıcılarımıza mükemmel bir müzik deneyimi sunacağız" ifadelerini kullandı.

Apple tarafından yapılan satın alma işlemi gerçekten çok hızlı gerçekleşti. Cuma günü yayınlanan raporlar, Apple’ın müzik tanıma uygulaması Shazam’ı satın almayı planlıyor olduğunu bildirirken 2 gün içerisinde satın alma işleminin tamamlandığı duyuruldu. Cuma öğleden sonraki satın alım işlemlerini ilk duyuran TechCrunch anlaşmanın 400 milyon dolar değerinde olacağını belirtti. Umarız Shazam ve Apple Müzik bizlere dedikleri gibi kaliteli bir deneyim yaşatır.