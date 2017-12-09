Büyük İddia: Apple Shazam’ı Satın mı Aldı?

Alınan son bilgilere göre kapalı kapılar ardında, büyük bir gizlilik ile yapılan anlaşma da sona gelindi ve Shazam uygulaması artık Apple bünyesinde!

Beats Audio'yu alarak ses teknolojilerine yatırım yapan ve Apple Music servisini de güçlendirmek isteyen teknoloji devinin, bir şarkıyı dinleyerek saniyeler içinde bulan Shazam‘ı satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Techcrunch haberine göre resmi olarak pazartesi günü açıklanacak gelişme ile Shazam uygulamasının bundan böyle iPhone'ların içinde direkt yüklü olarak kullanıcılar ile buluşması hedefleniyor.

2009 yılında piyasaya sürülen uygulama bugüne kadar 1 milyar kullanıcı tarafından indirildi ve arşivinde tam 11 milyon şarkı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 50 milyon dolar gelir elde eden Shazam için Apple'ın 400 milyon dolardan fazla para ödediği söyleniyor.

Bu haber ile birlikte gözler pazartesi gününe çevirilmiş durumda. Teknoloji devinin bu adımı hakkında, siz neler düşünüyorsunuz?