IPhone 7S ve iPhone 8 için Kablosuz Şarj İptal Edilebilir!

Apple'ın yeni çıkaracağı telefonlarından itibaren kablosuz şarj özelliğine geçmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu ancak yeni iddialara göre Apple, yeni cihazları için kablosuz şarj özelliğini yetiştiremeyebilir.

Bağlı blog yazarı John Gruber, attığı bir tweet'te Apple'ın "iPhone 8" veya "iPhone 7s" ile bir endüktif şarj cihazı içermeyeceğini ve aksine aksesuarları ayrı bir öğe olarak satmayı planladığı yönündeki söylentileri yineledi. Ayrıca diğer kaynaklar da Apple'ın kablosuz şarjı, telefonlara uyarlama konusunda sıkıntı çektiğini belirtiyor.

Gruber, yaptığı açıklamada iPhone kablosuz şarjın (henüz) telefonlara entegre edilemediğini ve aksesuar olarak ayrı bir şekilde satılmaya yönelik bir politika izleneceğini belirtiyor. Hatta aksesuarlar bile iPhone 7S ve 8'in çıktıkları tarihlere yetişemeyip, iOS 11.1'in gelmesini bekleyebilir. Yine de küçük de olsa bir ihtimal olduğunu belirten Gruber, yapılacak herhangi bir değişikliğin 3 hafta içinde gerçekleşeceğini dile getiriyor.

Daha önceki iPhone cihazlarında olduğu gibi iPhone 7S ve 8'de direkt olarak iOS'un yeni sürümüyle karşılaşmamız olağan duruyor. Kablosuz şarjın gelmesindeki sıkıntının yazılımdan mı yoksa donanımdan mı olduğu bilinmiyor ancak Apple'ın sorunlarını düzeltmesi için hala (kısa da olsa) süresi bulunuyor. İddiaların çok fazla kaynaktan gelmediğini, yine de Gruber'in geçmişte verdiği bilgilerin çok yüksek oranda doğru olduğunu belirtmiş olalım.

Apple'ın 2017'de üç yeni modelini piyasaya çıkarması bekleniyor. IPhone 7 ve 7 Plus modellerinin yerini alacak devam serisi 7S olacak. Cihazların tasarımları genel anlamda pek fazla değişmeyecek ancak donanımsal açıdan büyük değişiklikler görebiliriz. IPhone 8'in hakkında ise hala dedikodular devam ediyor ve kesin olarak bir bilgiye sahip olamıyoruz.

Raporlar, hem iPhone 7S'in hem de iPhone 8'in kablosuz şarja sahip olacağını belirtmişti ancak hiçbir modelin, şarj aksesuarlarıyla gönderileceği belirtilmiyor. Bu noktada Apple'ın AirPods'larda izlediği politikayı tekrar etmesi muhtemel gözüküyor.