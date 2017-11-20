Apple Daha İnce Ve Parlak Micro-LED Ekran Üretecek!

OLED ekranlarla benzer özelliklere sahip olan micro-LED paneller, aynı zamanda daha uzun ömürlüler. Üstelik daha ince oldukları gibi, daha parlak görüntü sunabiliyorlar.

Apple, micro-LED ekran panellerinin seri üretimine engel olan üretim sorunlarını çözmek için Tayvan’da bulunan TSMC adlı tedarikçi firma ile iş birliğine gittiği bildirildi.

Micro-LED ekranlar hem güvenilir, hem de ekonomik şekilde seri olarak üretilebilirlerse, bu paneller Apple’ın cihazlarında kullanılabilir. Apple’ın micro-LED kullanımı deneme sürecinden sonra, bir ihtimal Apple Watch’larla birlikte, en erken 2019 yılında başlayabilir.

Haberde aynı zamanda Apple’ın Tayvan’ın kuzeyinde bulunan laboratuarındaki micro-LED araştırmalarının boyutunu ve çalışan ekibin sayısını azalttığı bildiriliyor.

Bu küçültme, Apple’ın yeni nesil ekran teknolojisinin geliştiriminden vazgeçtiği ya da işlemi ertelediği anlamına gelmiyor tabii. TMSC ile çalışmasına ek olarak Apple’ın kendi çalışmalarını Amerika’da bulunan merkezine taşıma ihtimali de bulunuyor.

Firmanın micro-LED’e olan ilgisi ilk olarak 2015 yılı sonlarında haber olmuştu. Bu haberde iPhone yapımcısı firmanın Tayvan’ın Taoyuan şehrinde gizli bir laboratuar açarak yeni cihazlarında kullanacağı OLED ve micro-LED gibi ekran teknolojileri üzerinde araştırmalar yaptığı belirtilmişti. OLED şu anda Apple Watch ve iPhone X’da kullanılıyor.

Apple, 2014 yılında micro-LED ekran yapımcısı LuxVue Technology’i satın almış, bazı çalışanlarını da micro-LED araştırma ekibine dahil etmişti. Bu ekipte aynı zamanda AU Optronics ve Qualcomm’un alt birimi olan SolLink’in çalışanları da bulunuyor.

Micro-LED ekranlar, LCD’lere göre OLED ekranlarla benzer avantajlara sahipler. Daha gelişmiş renk hassasiyeti, gelişmiş kontrast oranı, hızlı tepki verme süreleri ve gerçek siyahlık kalitesi gibi faktörler öne çıkıyor. Fakat aynı zamanda bu LED’ler hem daha ince hem de daha parlak olabiliyorlar. Üstelik OLED’lere oranla daha az enerji harcıyorlar.

Tüm bunların yanında micro-LED ekranlar, OLED ekranlarda kullanılan organik bileşikten daha uzun ömürlü olan inorganik ‘galyum nitrit’ bazlı LED’lere sahipler.