Apple Şimdi de 'Sinema' İşine Giriyor!

Apple film üretimi konusunda ciddi bir yatırım yapmak istiyor. Gelen son haberlere göre Sony ve Paramount firmalarına satın alma teklifini iletmiş bile.

Apple bir süredir girişimde bulunmak istediği video içerik üretimi platformları için birkaç proje geliştirmişti. Bu konuda bayrağı taşıyan Youtube yoluna rakipsiz olarak devam ederken, Apple'dan gelecek bir atak her şeyi değiştirebilir. Çünkü Youtube boş durmayıp yayıncılık ilkelerini değiştiren 'Youtube Projesi'ni hayata geçirmek üzere.

Şimdilik bu adımlar ufak gözükse de Apple yayınlanan rapora göre bu iş için Sony ve film yapım şirketi Paramount firmalarıyla daha büyük bir atılım için görüşme yaptı. Raporda Apple’ın potansiyel atılımı konusunda şirket içi bir rekabet olduğu da yer alıyor. Zira birden fazla projeyi deneyen firma işi oldukça ciddiye alıyor.

Amerikan telekomünikasyon operatörü AT&T, WarnerBros şirketini satın aldıktan sonra Apple’ın Time Warner ile olan satın alma görüşmelerini reddetti. Üretilen film içeriklerinin yayınlama hakkını değil, direkt bir film stüdyosunu almayı gözüne kestiren Apple’da şirket içi rekabetten dolayı projelerin geleceğine yönelik net bir tablo gözükmüyor. Ancak Apple’ın film sektörüne girmesi ve üretici konumunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bir donanım ve yazılım firması olarak her zaman ilkleri sunan Apple’ın içerik üretimi konusunda bir tecrübesi bulunmadığından elbette bir üreticiyi satın alarak sektöre girmesi kadar doğal bir şey olamaz. Firma yetkilileri bu konuda çok bilgi vermese de yayınlanan görüşme raporu, güçlü bir birlikteliğin sinyallerini veriyor.

Yakın gelecekte Apple kendi donanım ve yazılımlarında ürettiği film içeriklerini yayınlamaya ve adından daha çok söz ettirmeye başlayabilir. Heyecanla takip ediyoruz.