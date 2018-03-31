Apple, Siri Asistanı İçin Yeni Bir Hoparlör Geliştirdi

Google Asistan ve Amazon Alexa’ya yetişmek isteyen Apple, Siri için rakiplerinin kullandığına benzer bir hoparlör geliştirdi.

Her ne kadar Google Asistan ve Alexa’nın gerisinde kalmış olsa da, her geçen gün Apple Siri’yi geliştirmeye devam ediyor. Hatta neredeyse onlara yetişti diyebiliriz. Apple Siri asistanı için son yıllarda büyük bir çaba ve efor sarf etmeye başladı. Ayrıca buraya ayırdığı bütçeyi de arttırdı. Şimdiyse Apple, Amazon’un ve Google’ın daha önce geliştirmiş oldukları ürüne benzer bir ürün geliştirdi.

Thinknum isimli ürün sayesinde Siri verdiği hizmette bir üst aşamaya geçebilecek. Geliştirilen hoparlör yapay zeka destekli Siri asistan uygulamasına bağlanarak benzer ürünlerin gerçekleştirdiği birçok hizmeti sunmaya başlayacak. Ancak bu gelişim Sirin’in genel bilgi ve bilgi grafiği gibi zayıf olduğu konularda mühendislerin geliştirme amaçlı çalışmasına neden olacak.

Bu nedenle Apple siriyi geliştirme amaçlı mühendis alımlarına başladı. Apple'ın işe alım kampanyasından sonra gerçekleşecek gelişimleri hep birlikte göreceğiz. Apple, Siri’nin daha fazla geliştirmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu nedenle Apple Siri için çok daha fazla zaman ve para harcayarak büyük gelişimlere imza atmaya hazırlanıyor.