Apple, Siri İçin Google'ın Yapay Zeka Müdürünü Transfer Etti!

Teknoloji devleri arasındaki büyük transferler, yapılan işlerin kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Google’ın arama bölümünde yapay zekadan sorumlu kişi olan John Giannandrea, artık Apple bünyesinde Siri’nin yapay zekası için çalışma yürütecek.

Apple, çoğu otoriteye göre Google Asistan ve Amazon Alexa’dan daha iyi olan sesli yapay zeka asistanı Siri’yi geliştirmek için, Google’ın şeflerinden John Giannandrea’yı transfer etti. John muhtemelen Apple’dan oldukça uçuk bir ücret teklifi almış olacak ki, hiç beklemeden yeni şirketinde görevine başladı. Kendisinin görevi, sesler ve görüntülerle insanların Siri tarafından tanınmaları üzerine olacak.

Apple’ın sesli asistanı Siri, dijital asistanlar arasında yapay zeka desteğini en az alan yazılımlardan birisi olarak göze çarpıyor. Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin yazılımları, daha çok veriye ulaşıp, daha detaylı sonuç verebiliyorlar. Diğer taraftan Siri’nin sesi ve verdiği cevaplar, onun daha insansı olmasına neden oluyor.



John Giannandrea

Nitekim Siri’nin daha fazla yetenek kazanması için yapay zeka performansının geliştirilmesi gerekiyor. Yeni iPhone’ların A11 Bionic işlemcisinde önemli bir birim olan Apple Neural Engine gibi teknolojiler henüz aktif olarak kullanılamıyorlar. Yazılımların bu donanımlarla daha çok uyum sağlamaları gerekiyor. Apple’ın Google’dan yaptığı bu dev transferin yanı sıra, apar topar 160’ı aşkın kişiyi de işe aldığı belirtiliyor.

MIT Technology Review’a göre John Giannandrea, yapay zekanın geleceği hakkında oldukça iyimser. Hatta kendisi yapay zekaların insanlığa karlı olası bir üstünlük sağlama ihtimalini yok sayıyor. Daha önce düzenlenen birkaç Google konferansında, bu konudaki ön yargıların gereksiz olduğuna dair vurgular yapmıştı.

Siri’nin Google’dan gelen birisinin kontrolünde olması, Apple’ın doğrudan yapay zeka konusunda kimi karşısına aldığını açıkça gösteriyor. Google’ın gelişmiş ağı ve Apple’dan çok daha geniş olan yazılım ekosistemi hala üstünlükte avantaj sağlasa da anlaşılan kale içten fethedildi.

Siri hakkına önümüzdeki aylarda, daha kapsamlı çalışmalar göreceğimizi şimdiden söyleyebiliriz.