Apple, Siri'ye Yeni Özellikler Ekleyecek!

Apple, Amazon'un Alexa'sı ile baş edebilmek için Siri'ye yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

Yeni raporlara göre Apple'ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde, iOS 11'de Siri için bazı yenilikler tanıtılacak. Siri'nin tek başına bir cihaz olacağı haberi de ortaya çıkmışken, Siri'ye yazılımsal olarak sağlam bir güncelleme geleceği tahmin ediliyordu.

Raporlara göre, Apple, Amazon'un Alexa'sı ile baş edebilmek için Siri'nin destek verdiği programların sayısını arttırıyor.

Raporlarda hangi servislerin ya da uygulamaların Siri tarafından destekleneceği belirtilmedi. Fakat Apple'ın hali hazırda entegrasyon içinde olduğu araç kiralama, mesajlaşma, fotoğraf arama, ödemeler, VoIP aramalar ve antremanlar gibi kategorilere benzer yeni sistemlerin ekleneceğini düşünebiliriz.

Son çıkan başka haberlerde de WWDC etkinliğinde Apple'ın, yeni Mac'leri, iPad'leri, iOS 11 ve macOS 10.13 ile birlikte ayrı bir cihaz olarak çalışan Siri'yi tanıtacağı belirtiliyor.

Birçok yeni cihazın tanıtılacağı bu WWDC etkinliği 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak.