Siri'yi Kişisel Sekreterinize Dönüştürecek Yeni Özellik

Apple'ın WWDC konferansı yaklaştıkça tüm geliştirmelere ve yeniliklere dair ilk haberler de gelmeye başladı. Siri ile ilgili son haber ise oldukça ilgi çekici.

Siri, kullanıma sunulduğu günden beri tüm dünyada büyük ilgi görmüş akıllı kişisel asistanlardan biri ve sürekli olarak güncellenip, geliştirilmeye devam ediyor. Apple'ın yeni aldığı bir patente göre ise Siri artık meşgul olduğumuz sırada yanıtlayamadığımız aramaları bizim için yanıtlayacak ve bunu oldukça kişisel ve detaylı şekilde yapacak.

Çağrı yanıtlama sistemlerinin hala oldukça basit bir arayüzle sınırlı olduğunu ve bu yenilik sayeside pek çok kolaylık sağlanacağını da belirten patent başvuru formuna göre, Siri artık neden meşgul olduğumuzu da belirterek aramaları bizim yerimize cevaplayabilecek. “Gelen Çağrıyı Reddetmek için Akıllı Dijital Asistan” ismi ile alınan patentte belirtilen özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Çağrıyı konum bilgimizi ya da telefonumuzda o esnada kullandığımız uygulama bilgilerini kullanarak reddecek olan Siri, bu sayede cevapsız çağrılar için bizim yerimize de açıklama yapacak. Örneğin, arama esnasında telefonunuzda bir fitness uygulaması kullanıyorsanız ve egzersiz yapıyorsanız, sizin ara vermenize gerek kalmadan Siri bu durumu karşı tarafa bildirecek.

Aynı şekilde özellik, 'Rahatsız Etme' gibi aramaları bir nevi engelleyen modlarda da etkin olacak ve armaları yanıtlamak için uygun olmadığınızı bildirecek. Tabii ki henüz ortada yalnızca yeni alınan bir patent var ve Apple'ın patentini alıp asla uygulamaya sunmadığı da pek çok özellik mevcut. Bu noktada Siri'nin bu son pateninin de "asla hayata geçirilmeyenler" listesine girmesi muhtemel. Ancak özellik kulağa oldukça kullanışlı geliyor ve hayata geeçirilmemesi için hiç bir engel yok gibi görünüyor.