Apple, Siri'yi Geliştirmek Amacıyla Yeni Mühendisler Arıyor

Teknoloji dünyasında sesli asistanlar savaşı sürerken, Apple yazılımını geliştirme konusunda oldukça kararlı.

Sesli asistanların savaşında bildiğiniz üzere mahşerin dört atlısı; Google Asistan, Microsoft Cortana, Amazon Alexa ve Apple Siri büyük bir savaş içerisinde. Her ne kadar popülarite olarak Google Asistan bu savaşı önde götürüyor gibi görünse de Amerika genelinde Amazon Alexa ciddi bir pasta payına sahip.

Rakiplerinden geri durmak istemeyen Apple, Siri'nin geliştirilmesi için yeni elemanlar arıyor. Alınacak olan mühendislerden beklenen şey ise yazılımın IQ'sunu artırması ve genel olarak kapasitesinin olduğundan daha iyi bir seviyeye getirilmesi olacak. İronik bir biçimde Apple CEO'su Steve Jobs'ın vefatından bir gün önce Apple iPhone 4S için duyurulan Apple Siri o günden beri oldukça yol katetmeyi başardı.

Bununla birlikte rakipleri kendini günden güne geliştirirken, Siri'nin de olduğu yerde sayması beklenemez. Bu bağlamda 160'a yakın yeni çalışan alacak olan Apple, 5 kişiyi de Siri departmanına dahil edecek. Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz üzere her ay Siri için yeni eleman alan Apple, uzun vadede Siri'yi planlarına ne kadar çok dahil ettiğini de göstermiş oluyor.