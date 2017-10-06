Apple, Şişen iPhone 8 Bataryalarını İncemeye Başladı!

Apple’ın yeni gözdesi iPhone 8, 22 Eylül’de satışa çıktı. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen şişen batarya şikayetleri firmanın kabusu oldu. Durumun ciddiyetini kavrayan Apple, bataryaların şişme sebeplerini araştırmaya başladı.

Son günlerde yeni iPhone 8 kullanıcıları internette cihazlarının bataryalarının şiştiğine dair şikayetlerde bulunmaya başladılar. Bu konuda pek çok tepki toplayan Apple, durumun bir üretim hatasından kaynaklanma durumunu inceleme altına alıyor. İlk raporlara göre telefonu ikiye ayıran bataryaların, cihazların sürekli açık kalmasına bağlı olduğu söyleniyor.

Apple an itibariyle söz konusu hatalı iPhone 8’den piyasada kaç adet bulunduğunu açıklamayı reddediyor, ancak olası nedenleri araştırmak için de işe koyulduğunu belirtiyor.

CNET ve Reddit platformlarında en az 5 ülkede satışa çıkmış iPhone 8’lerin benzer sorunlar yaşadığına ilişkin söylemler var. Routers ise Çinli bir kullanıcının, cihazın hiçbir şekilde alev almadan ve patlamadan şişip ikiye ayrıldığını bildirdiğini söyledi.

Akıllara hemen Apple’ın dişli rakibi Samsung’un yaşadığı Note 7 krizi geliyor. Bu krizle başa çıkmak için Samsung, milyonlara dolar zararı göze alıp neredeyse tüm Note 7’leri toplamış ve müşterilerinden özür dilemişti. Ancak iPhone 8'de alev alma ya da patlama durumlarından ziyade bataryanın korkutucu şekilde şişmesi ve cihazı ikiye ayırması sorunu var.

Apple’ın bu hafta sonu kaç iPhone 8 sattığını açıklamaması ise şüpheleri destekler nitelikte bir hareket. Bazı analistler, tüketicilerin iPhone X’u beklemek için iPhone 8 almadıklarına dair görüş bildiriyorlar. Eğer bu dönemde Apple iPhone 8’lerin sorunlu cihazlar olduklarını açıklarsa, doğrudan iPhone X satışları da düşecek ve milyonlarca dolar zarar edecektir. Bunun üzerine sorunlu cihazların toplatılmasıyla iki kez ekonomik darbe alacaktır.

An itibariyle iPhone tüketicileri ve uzmanlar, Apple’dan gelmesi muhtemel resmi açıklamayı bekliyorlar.