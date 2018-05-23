Apple'ın Size Dair Bildiği Her Şeyi Nasıl İndirebilirsiniz?

Son dönemlerde artan bilgi güvenliği endişeleri sonrasında Apple, size dair depoladığı her bilgiyi indirebileceğiniz bir hizmeti yürürlüğe soktu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde birbiri ardına patlayan güvenlik skandallarından neredeyse hiç etkilenmeyen büyük şirketlerden biri de Apple olmuştu. Kullanıcıları zaman zaman sıkacak kadar pimpirikli güvenlik önlemleri uygulayan Apple, bu politikasının meyvesini de topladı.

Apple, bunlara rağmen kullanıcılarını daha çok güvende hissettirmekte kararlı. Yeni hizmete sokulan bir web sitesi sayesinde hem Apple'da yer alan verilerinizi tamamen bilgisayarınıza indirebiliyor hem de geçmişte oldukça çetrefilli olan hesap silme işlemini de kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz.

İlk olarak yapmanız gereken buraya tıklayarak Apple'ın yeni güvenlik sayfasına ulaşmak. Apple ID ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sizleri aşağıdaki bir sayfa karşılayacaktır.

Bu sayfada ilk sırada yer alan opsiyona tıklayarak, açılan sayfada bütün sekmeleri seçmeniz gerekiyor.

Bu gördüğünüz sayfada ise indirmek istediğiniz maksimum veri boyutunu seçiyorsunuz. Bu aşamada yapmanız gereken eğer bütün verilerinizi indirmek istiyorsanız maksimum boyutu seçip isteğinizi tamamlamak olacak.

Şu aşamada önemli bir noktaya değinmemiz gerek: Apple, verilerinizi bilgisayarınıza indirme seçeneğini henüz Türkiye'de devreye sokmuş değil. Kısa süre içerisinde gelmesini beklediğimiz bu özellik sonrası sitenin arayüzünde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Şu an Türkiye'den bu sayfaya girdiğinizde yukarıdaki gibi bir ekran karşılıyor. Henüz veri indirme seçeneği olmasa da, Apple hesabınızı tamamen silmenize şu an için imkan veriliyor.