Apple, iPhone 8 İçin Bağlantı Standartlarından Vazgeçmiyor

Apple üzerine hala tartışmalar devam eden USB-C ve Lightning değişimini yakın zamanda gerçekleştirmeyebilir.

Büyük bir kitle, Apple’ın iPhone 8 için önceki modellerinde kullandığı “Lihgtning” bağlantısını USB-C bağlantısı ile değiştirmesini bekliyordu.

Firmanın aldığı binlerce patentten birisi olan Lightning konnektörü Apple dışında başka bir firma tarafından kullanılamıyor. Bazı kaynaklar tarafından iPhone 8’in kavisli ekranla çıkarılacağı hikayesine dahil edilen sözde bağlantı değişimi dayanaksız bir beklenti oluşturmaktan öteye gidemedi. Kaynakların başında gelen Wall Street Journal gibi büyük basın kurumu, bu haberi paylaşınca haliyle söylentiler fazlasıyla büyüdü.

Aşağıda Google Pixel XL (altta) ile IPhone 7 Plus’ın (üstte) USB-C ve Lightning girişlerini görüyorsunuz.

Apple’ı yakından takip edenler bileceklerdir ki böyle radikal bir değişimin yapılması teknik açıdan da oldukça zor. Çünkü iki bağlantı kablosunun adaptör girişleri aynı şekilde olsa da asla aynı adaptörle kullanılmaz. Firmanın kutu içeriğindeki adaptör ve kulaklık girişlerini değiştirmesi o zamana dek yapılan seri aksesuar üretimini askıya alır. Böylesine satış yakalayan bir cihaz için bu aynı zamanda finansal zararı da beraberinde getirebilir.

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Firmanın ülkemizde 90TL’ye sattığı Lightning kablosu, yeni ürünleri olan MacBook ve MacBook için bile uyumlu değil. Zira bu cihazlar da Apple USB-A bağlantısını seçmiş durumda. Ayrıca firma bu kabloların satışından ciddi finansal kar elde ederken bütün üretimi sıfırlaması mümkün değil.

Elbette ki bu değişimi bekleyenlerin ayrıca firmanın tüm cihazlarının bağlantı girişini ortak yapması gibi bir beklentisi de var. Bu mümkün gibi gözükse de değişim, iPhone 8'den önce gerçekleşmeyecektir.