Apple Store'da Bazı Uygulamalar Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Altı Ücretli IOS uygulaması kısa bir süreliğine ücretsiz hale geldi. Biz de sizin için bunları listeledik.

Birçok insan Apple uygulamarını sever ancak bu uygulamaların en iyileri biraz pahalıdır. Ancak uygulama geliştiricileri, ücretli uygulamaları bazen ücretsiz hale getirebilirler.

Bu ücretsiz uygulamarı tekrar ücretli hale gelmeden indirebilmek için şanslı bir anınızda olmanız gerekebilir. Bu kez işinizi şansa bırakmamak için dönemsel olarak ücretsiz hale gelmiş bazı uygulamaları sizler için toparladık. Bu arada belirtelim eğer Apple Store'a girdiğinizde bu uygulamalar ücretli hale gelmişse gerçekten biraz şansa ihtiyacınız var demektir.

Zombify

Zombify uygulaması fotoğraflarınızı, her an beyin yemeye hazır bir zombi haline getiriyor.

Pickup Lines

Bu uygulama aranızın bozuk olduğu kişilerle aranızdaki buzları eritmeniz için size kısa ipuçları sunuyor.

Female Fitness

Bu uygulama, kadınlar için fitness ve dayanıklılık eğitimleri için uzmanlaşmış kişilerin desteklerini kullanıcılarına sunuyor. Uygulama kadınların, vücutlarını daha fit bir hale getirmesine yardımcı oluyor.

White Noise

Uyku problemi çekenler için geliştirilen bu uygulama, arka planda çalan huzur verici sesler eşliğinde uyumanıza yardımcı oluyor.

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Blue Light Therapy

Mavi ışık, gözlerinizi yorar ve uykunuzun kaçmasına sebep olur. Özellikle gece yatmadan önce cep telefonlarıyla sıkça vakit geçirenler için geliştirilen bu uygulama mavi ışık yayılımını minimum seviyeye indirecek arkaplanlarla uykunuzun kaçmasını önlemeye yardımcı olur.

Pocket Wine

Şarap tutkunları için geliştirilen Pocket Wine uygulaması, şarap yapımında kulanacağınız üzümlerin kalitesini belirlemede ve şarap mahseni kurmanız için size sanal destek sunuyor.