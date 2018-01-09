Apple Store'da iPhone'un Bataryası Yandı!

İsviçre'de bulunan bir Apple mağazasında, iPhone bataryasının alev alması sonucunda dumanlar altında kalan mağaza boşaltıldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan bir Apple Store'da, aşırı ısınma sonucu bir iPhone'un bataryası alev aldı. Yaşanan bu durum sonucunda, mağazada bulunan 50'ye yakın personel ve müşteri dışarıya çıkartıldı. Bir mağaza çalışanı, vücudunda oluşan yanıklardan dolayı tedavi altına alındı. Mağazada bulunan müşterilerden 7'si ise dumandan etkilendiğini belirterek bazı tedavilere tabi tutuldu.

Durum hakkında inceleme yapan Zürih polisi, ilk müdahaleyi yapan personelin dumanı serbest bırakmak için havalandırmayı açmasıyla doğru bir karar verdiğini belirtti. Ortaya çıkan yangın, itfaiyelerin gelmesine gerek kalmadan çalışanlar tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldüğü söylenen bilgiler arasında. Polis ve adli tıp uzmanları, pilin aşırı ısınmasına neden olan şeyi inceliyorlar. Aynı zamanda mağaza, olayların sonlanmasından kısa bir süre sonra tekrar müşterilerin hizmetine açıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, iPhone X fabrikasında bir Apple çalışanının intahar etmesiyle marka gündeme gelmişti. Yaşanan son bu batarya yanma olayı ile firmanın başı biraz ağrıyacak gibi. Umarız Apple yaşadığı bu olaylardan fazla etkilenmeyip başarılı yolunda devam eder. Sizlerden de Apple'ın son zamanlarda yaşadığı bu talihsiz olaylar hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce Apple bu olaylar sonucunda marka değerinde kayıplar yaşar mı ?