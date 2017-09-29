Apple Mağazasında Sakatlandığını İddia Eden Kadın Dava Açtı!

Bacağından yaralanan ve ömür boyu topallayacağını dile getiren kadın, Apple hakkında dava açtı. Firmadan resmi açıklama bekleniyor.

Teknoloji firmaları bazen çok garip davalarla uğraşıyorlar. Hatta sattıkları ürünlerle ya da hizmetleriyle alakası olmayan şikayetlerle karşılaşıyorlar. Bazen milyonlarca dolar harcadıkları hukuk temsilcileri bile işin altından kalkamayıp, yüksek miktarlarda tazminat cezaları almalarına sebep oluyorlar.

Elbette böyle örneklerin arasında, firmaların kasasındaki para miktarını bilen bazı çakal müşteriler de bulunuyor ve gayet iyi paralar harcayıp tuttukları avukatlarla şirketlerden para koparmanın peşine düşüyorlar. ABD’de yaşanan bir olay ise bu davalardan biraz daha farklı ve durum ciddi.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir Apple Store’a alışverişe giden kadının kendi iddialarına göre, mağazadaki raflardan birisinin üzerine düşmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Mağazadaki bir Apple çalışanının raftan iPhone almaya çalışırken rafı düşürdüğü belirtiliyor. Olay sonucunda kalıcı olarak sakatlandığını dile getiren tüketici, firmaya dava açtı.

Apple mağazalarının yurt dışındaki standartları gereği ilgili metal malzemeden yapılmış rafların, duvarlara kancalarla sabitlendikleri biliniyor. Kolay taşınmaları için raflar yukarı doğru kaldırılırlarsa devrilebilirler ve altında kalan kişileri yaralayabilirler.

Davacı Lovey Love Harris’in bacağının sakatlandığı ve ömür boyu topallayacağı söyleniyor. Harris, firmadan tıbbi bakım masraflarını ve mağduriyetinin karşılanması için gerekli miktarın ödenmesini istiyor.