Yeni iPad Tanıtımı Öncesinde Apple Store Kullanıma Kapandı

Apple, yeni ürünleri tanıtılmadan önce Apple Store’u kapattı. Şirketin yeni ürünler eklemesi bekleniyor.

Apple, eğitim odaklı yeni bir tablet tanıtmak için günün ilerleyen saatlerinde bir konferans düzenleyecek. Chicago Lane Teknik Koleji’nde düzenlenen etkinliğe saatler kala Apple’ın internet mağazası kapandı.

Apple yeni bir firma değil, her şeyini takip eden bizler de bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Apple elektronik mağazasını bu şekilde kapattığında, ürün serisini güncelleyip bazı ürünlerinin fiyatlarını yeniden ayarlıyor. Tanıtıma birkaç saat kala böyle bir olayın yaşanması, daha uygun fiyatlı iPad’in tanıtıldığı gibi mağazada fiyatıyla birlikte listeleneceğini akıllara getiriyor.

Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenecek konferans ne yazık ki iPhone konferansları gibi canlı yayınla yapılmayacak. Yeni cihaz veya cihazların tanıtımı, konferansın ardından basın mensuplarına iletilecek. Bu durum akşam saatlerinde konferans izlemeye hazırlanan kişileri üzse de, daha uygun fiyatlı bir iPad’in çıkması pek çok kişiyi yeniden sevindirebilir.

Her ne olursa olsun bunun bir Apple ürünü olduğunu ve fiyatı uygun olsa bile bunun belirli bir dereceye kadar olduğunu hatırlatalım. Şirketin eğitim odaklı tabletleri ve kırmızı renkli iPhone’ları önümüzdeki dönemde satışa sunması bekleniyor.