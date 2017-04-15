Apple Sürücüsüz Otomobillerini Test Etmek İçin İzni Kaptı!

Sürücüsüz otomobiller konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Apple'ın otomobil testleri için Kaliforniya eyaletinden izin aldığı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi uzun zamandır Apple'dan geleceğin teknolojisi olarak görülen sürücüsüz otomobiller hakkında bir çalışma bekleniyordu ve onlarca tasarımcı, Apple'dan beklediği sürücüsüz otomobilleri yaptığı konsept tasarımlarla paylaşıyordu ancak Apple'dan bugüne kadar konuyla ilgili açıklama gelmemişti.

Sürücüsüz otomobillerle ilgili bir çalışma yürütüp yürütmediğini bilmediğimiz Apple, muhtemelen kapılı kapılar ardında çalışmaları yaptığı sürücüsüz otomobilin testleri için Kaliforniya eyaletinden izin aldı. Bu da demek oluyor ki Apple, çok yakında bir sürücüsüz otomobil duyuracak ya da çalışmalara başlayacak.

Ancak bu durum Apple'ın kendi sürücüsüz otomobilini tasarlayıp üreteceği anlamına gelmiyor. Paylaşılan izinde Apple'ın 3 adet 2015 model 2015 Lexus RX450h için izni aldığı belirtildi yani Apple'ın geliştireceği sürücüsüz otomobil teknolojisi Lexus tarafından üretilen otomobillerde kullanılacak. İlerleyen dönemlerde Apple logolu bir otomobil görme şansımız şu ana kadar çıkan ortaya çıkan bilgilere göre yok ancak yine de zamanın ne göstereceği belli olmaz.