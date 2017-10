Apple “Sütyenli” Fotoğraflarınızı Kategorize Ediyor!

Teknolojik gelişmelerin en büyük dezavantajlarından birisi, kullanıcı gizliliğinin ihlal edilmesidir. Son yıllarda bulut teknolojilerinin gelişimiyle artan endişeler sonucu kullanıcılar da büyük teknoloji firmalarının foyalarını ortaya dökmeye çalışıyorlar. Bu kez iddialar Apple’ı ciddi bir şekilde ilgilendiriyor.

Apple, Google, Facebook ve daha bir çok kitleselleşmiş dev markalar, sundukları hizmetlerin karşılığını bizim verilerimizi kullanarak sattıkları hedefli reklamlarla alıyorlar. Hızlıca göz atıp detaylarına dikkat etmediğimiz ve sorgulamadığımız kullanıcı sözleşmeleriyle bu boyunduruk altına teslim oluyoruz. Ancak işler bir noktadan sonra garipleşmeye hatta ahlaksızlaşmaya başlayabiliyor.

Apple’in iCloud hesaplarına ve cihaz sahiplerine ücretsiz olarak sunduğu yedekleme sistemi, kaydedilen her fotoğrafın otomatik olarak bulut sistemine yedeklenmesini sağlıyor. Bu hizmet dışarıdan bakıldığından masum görünüyor. Çünkü kullanıcı, görüntülerine her durum ve şart altında her cihazdan erişim hakkına sahip oluyor. Peki bu fotoğrafların Apple tarafından bir bir analiz edildiğini söylesek?

Twitter kullanıcısı Ellie Scales (@ellieeewbu) bugün sosyal medyada viral olan tartışma konusunu ortaya atan ilk kişi oldu. İddialarına göre iPhone’nundaki Fotoğraflar uygulamasında “sütyen” anahtar kelimesini kullanarak arama yaptığında bütün sütyenli fotoğraflarının gruplandırıldığını gördü. Aslında Ellie’nin bahsettiği bu olay, fotoğrafların çekilen konumlara göre sınıflandırılmasına benziyor. Örneğin: Beyoğlu’nda yürüyüşe çıkıp çektiğiniz fotoğrafları “Beyoğlu” kelimesini aratarak bulabilirsiniz. Ancak “sütyen” nere, “Beyoğlu” nere?

@ellieeewbu​: "TÜM KIZLAR DİKKAT EDİN!!! Fotoğraflarınıza gidin ve 'sütyen' yazıp Apple görüntüleri nasıl gruplandırdığını ve bir klasör haline getirildiğini lütfen belirtin"

Ellie’nin iddialarından sonra sosyal medyada benzer sorunla karşılaşan kullanıcıların bildirim sayısında artış yaşandı. Resimleri tanıma özelliği iOS 10 ile birlikte 2016 yılının Haziran ayında kullanıcılara sunulmuştu. Görüntüler üzerindeki nesneler ya da konum bilgilerine göre resimler otomatik olarak kategorize ediliyor ve hızlı bir erişim sağlanıyordu. Bu erişim için yazılıma toplamda 4432 adet anahtar kelime girildi. Düşündüğünüz gibi “sütyen” kelimesi de bu liste içerisinde yer alıyor. (Listenin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz)

Asıl dikkat çekici nokta, sütyen gibi kadınlara ait iç giyim materyallerinin anahtar kelime olarak alınması, ancak boxer gibi erkek iç giyimi ile ilgili anahtar kelimelerinin bulunmaması. Bu durum listenin bilinçli olarak hazırlandığı izlenimini uyandırıyor. Apple’daki bu örnek makine öğrenimi siteminin bir benzerini de Google, 2015 yılından bu yana Google Fotoğraflar hizmeti için kullanıyor. Yani sıkıntılar sadece iOS kullanıcıları için geçerli değil.

Bu ürkütücü sistemler yüzlerimizi, gezdiğimiz yerleri, yediklerimizi içtiklerimizi, aile bireylerimizi, giydiklerimizi hatta içimize giydiklerimizi bile tanımlayarak kategorize ediyorlar.