Apple Tanıtımlarında Neden Ürünlerde Saat hep "9:41"?

Apple ürünlerinde 2010'dan beri olan her tanıtım ve reklamda, ürünün ekranında gözüken saat hep "9:41". Genelde hiç bir şeyi boşuna yapmayan Apple'ın bu konudaki tavrının sebebi ne?

2010 yılına kadar Apple'ın ekrana sahip bütün ürünlerinin reklamları veya tanıtımlarında saat hep "9:42" olarak gösteriliyordu. Bir anda 2010 yılından itibaren ise tüm reklam ve ürün tanıtımlarında ise Apple cihazlarında saat "9.41" i göstermeye başladı. Apple'ın genellikle bu tip görsel tercihleri yapması boşuna değil. Bu anlamda Apple'ın saat konusundaki tercihinin sebebi ne?

Aslında sebebi çok basit. 2010'a kadar olan ürünlerde saatin "9.42" gösterme sebebi, ilk iPhone'u Steve Jobs'ın tam olarak bu saatlerde tanıtılması. Ekranı sahnedeki büyük ekrana yansıtılan ürünün saati o an için "9.42" yi gösterdiği için, Apple bu konuda bir tekdüzelik belirliyor. Ayrıca bunun bir sebebinin de Steve Jobs yeni iPhone'u tanıtırken "Bugün Apple telefonu yeniden icat edecek." sözlerini kullanması olarak belirtiliyor.

Peki ne oldu da 2010'dan sonra saat "9.41" e alındı? Bunun ise aslında bir önceki cevap kadar bir özelliği yok. iOS şefi Scott Forstall'ın açıklamasına göre, 2010 yılı iPad'in tanıtıldığı yıl. Normalde iPad lansman başladıktan tam 40 dakika sonra gösterilmesi düşünülüyor. Ancak aksaklıklardan dolayı ürün planlandığından 1 dakika sonra sahneye çıkabiliyor. Yine o an işlevsel olan iPad'in ekranı arkadaki perdeye yanstılır haldeyken saatler "9.41" i gösterir halde tanıtım başlıyor. Bu yüzden bundan sonraki ürünlerde bir tekillikle reklam ve tanıtım görsellerinde hep bu saatle gösteriliyor.