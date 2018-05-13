13 Mayıs 1991: Apple, daha yaygın olarak System 7 adıyla bilinen Mac OS 7'yi kullanıma sundu.

Apple'ın klasik Mac işletim sistemlerinin en uzun soluklularından biri olan System 7, tam 6 yıl boyunca Mac'lerin işletim sistemi olarak görev yaptı. Ardından 1997 yılında görevini System 8'e devreden işletim sisteminin ilk kez tanıtıldığı gün; bundan tam 27 yıl öncesi.

System 7'nin Yeni Özellikleri

System 7, sunduğu yeni özelliklerle Mac dünyasını sarsmayı başarmıştı. Zamanına göre oldukça iyi bir tasarım sunan işletim sistemi, aynı zamanda hız konusunda da rakiplerinin çok üzerindeydi. Sunduğu yeni özelliklerle Mac kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken System 7, uzun bir süre Mac'lerde kendine yer buldu.

System 7'nin şüphesiz en çarpıcı özelliği, multitasking desteğiydi. Birden fazla uygulamanın aynı anda çalışması, günümüzde oldukça normal olsa da bundan 27 yıl önce tam bir devrim niteliği taşıyordu. System 7'nin bir diğer önemli özelliği ise "takma adlar" adındaki özellikti. Bu şekilde söylendiğinde aklınıza normal takma adlar gelebilir ancak bu özellik; Microsoft'un Apple'dan kopyaladığı "kısayol" kavramının temelini oluşturuyordu.

Dosya paylaşımı konusunda da ciddi yenilikler sunan System 7, bugün Google Dökümanlar'ın sunduğu bazı özellikleri 27 yıl önce kullanıcılarına sunuyordu. Diğer kullanıcılarla aynı anda bir dosyayı düzenleme imkanı sunan System 7, bu konuda da resmen bir devrime imza atmıştı. Google Dökümanlar'ın olağanüstü bir teknoloji ürünü olduğunu düşünüyorsanız, yaklaşık çeyrek asır önce geliştirilen bir teknoloji olduğunu öğrendiğinizde bir şok daha geçirebilirsiniz.

System 7: Büyük bir gelişme

Apple'ın bir önceki işletim sistemine göre çok ciddi bir gelişim gösteren System 7, TrueType adındaki yeniliği sayesinde eskisine göre çok daha pürüzsüz yazı tipleri sunuyordu. Ayrıca masaüstü, çok daha özelleştirilebilir hale geldi ve renk seçeneklerine kavuştu. Daha akıcı bir görünüme kavuşan masaüstü, yeni başlayanlara yardımcı olmak için "Balloon Help" adındaki özelliği de beraberinde getiriyordu.

Bilgisayar programlarının oldukça kısıtlı olduğu bir dönemde ortaya çıkan System 7, bir dizi multimedya uygulamasını destekliyordu. 1991'in sonlarında ise Apple; QuickTime'ı geliştirdi, bu sayede Mac'lere video çalıştırma ve işleme yeteneği gelmiş oldu.

Yeni Mac'lerde ön yüklü olarak bulunan System 7, eski Mac kullanıcılarına ek ücret karşılığında satılıyordu. 99 dolarlık "Kişisel İyileştirme Kiti"ni satın alarak kullanılabilir hale gelen işletim sistemi, Steve Jobs'ın Apple'a döndüğü 1997 yılına kadar kullanılmaya devam etti. Steve Jobs'ın ardından Apple, System 8'i kullanıma sundu. Siz de bu nostaljik deneyimi tekrardan yaşamak istiyorsanız, buradan System 7 emülatörüne ulaşabilirsiniz.