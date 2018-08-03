Oddmar, Yakında Tüm Platformlar İçin Yayınlanacak

Geçtiğimiz aylarda Apple Tasarım Ödülü'ne layık görülen Türk oyun stüdyosu MobGe'nin başarılı oyunu Oddmar'dan yeni haberler var.

WWDC 2018'de yarışan adaylar arasında olan ve Apple'ın tasarım ödülüne layık görülen Oddmar, hem görsel anlamda hem de oynanış olarak oldukça tatmin edici bir oyun. En yaratıcı ve başarılı oyunlar arasından sıyrılarak hepimizi gururlandıran Eskişehirli MobGe ekibinin başarılı oyunundan son olarak sevindirici bir haber geldi.

Oyunun yaratıcı ekibinin yaptığı açıklamaya göre, şu an yalnızca App Store'da bulunan oyunun Android ve konsollar için de uyumlu hale gelmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekip, oyunun 4 senelik detaylı çalışmalar sonrasında ortaya çıktığını belirtiyor ve mobil cihazda olabilecek en yüksek kalite ve performans için titizlikle çalıştıklarını da ekliyor. Oyun, ülkemiz dışında başta Amerika olmak üzere dünya genelinde yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Pek çok oyun ve teknoloji şirketinin hedefi haline gelen oyun, şu sıralar yeni platformlar için geliştirilmeye devam ediyor.

Oyunu henüz denememiş olanlar için, yaratıcılarının ağzından konusuna değinmek gerekirse; "Toplam 24 bölüme sahip hikaye tabanlı bir oyun. Her bölümün sonunda 'boss' denen bir bölüm sonu canavarını yendikten sonra oyunun diğer sahneleri açılıyor.''